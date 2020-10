/FOTO/ Do boje o senát postupuje jako první Miroslav Plevný ze STAN, který v prvním kole senátních voleb v okrsku Cheb dostal 27,43 % hlasů.

Na chebském sídlišti Hradčany vyrazila volební komise s přenosnou volební urnou za těmi, kteří nemohli do volební místnosti přijít. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Vítězství vnímám velmi pozitivně, jsem rád, že mě lidé podpořili a že jsem si získal jejich důvěru. Budu velmi rád, pokud mě lidé podpoří i ve druhém kole senátních voleb,“ sdělil Miroslav Plevný. „Před druhým kolem si nic speciálního nepřipravuji. Tvrdím od začátku voleb, že jdu do voleb sám za sebe. Ti, co mě znají, těm se představovat nemusím a ti, co mě neznají, si určitý obrázek o mě udělali. Účast ve volbách mě nepřekvapila, i když jsem čekal, že by mohla být vyšší. Ale čísla, která jsem viděl, zhruba odpovídají i účasti v minulých letech,“ poznamenal Miroslav Plevný. Svou protikandidátku Jaroslavu Brožovou Lampertovou osobně nezná.