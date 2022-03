O seznamu skladeb pro zpívající fontánu v Mariánských Lázních rozhodli lidé

Letos se mohou návštěvníci a milovníci zpívající fontány v Mariánských Lázních těšit, že jim zahraje skladby Tenkrát na západě, Dobytí ráje 1492, Být stále mlád + srdce nehasnou, 5.C moll Osudovou, Nabucca - chorus of the hebrew slaves, Vivo per lei + Romanzu a Vzpomínku na Mariánské Lázně. Bude tak v lázeňské sezoně zpívat podle mínění veřejnosti. Do výběru nového repertoáru se zapojili lidé nejen z Mariánských Lázní, ale napříč celým Českem.

Zpívající fontána je v Mariánských Lázních jedním z nezaměnitelných symbolů. Teď mění a přidává svůj repertoár. Na výběru písní se může podílet každý, kdo se přidá do veřejné ankety. | Foto: Bohuslava Mayová

„Tento rok jsme vyzkoušeli takový zajímavý sociální experiment. Věřím, že se ujme, a že to tak budeme pořádat každý rok. Nechali jsme totiž veřejnost rozhodnout o repertoáru zpívající fontány pro nastávající lázeňskou sezónu,“ říká starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Dodává, že město zveřejnilo anketu prostřednictvím mobilního rozhlasu. „Dali jsme k dispozici všechny skladby, které má město pro fontánu naaranžované s tím, že byla udělena jedna výjimka, protože Hudba pro fontánu od pana Hapky byla pevně stanovena, ale zbylých sedm skladeb bylo vybráno díky veřejnému hlasování,“ vysvětluje. Zpívající fontána v Mariánských Lázních mění repertoár, hlasuje i veřejnost Starosta si výběr pochvaluje. „Když budu mluvit sám za sebe, tak ten výběr má mou absolutní podporu a jsem maximálně spokojený. Můžu prozradit, že jsem byl jedním z hlasujících a ze sedmi skladeb, kterým jsem dával hlas, proklouzlo šest do výherní sedmičky, takže i já jsem se trefil do všeobecného vkusu, z čehož mám upřímnou radost,“ popisuje. Bez zpívající fontány si Mariánské Lázně nedovede představit realitní makléřka a fotografka Bohuslava Mayová. „Fontána je pro mě osobně srdcem našeho lázeňského města. Vždy se těším na období, kdy u ní mohu stát a dívat se, jak se v ní voda třpytí při doprovodu krásných písní. Mám toto místo spojené s láskou, radostí a vzpomínkami. Lásku vnímám z kolemjdoucích, kteří se často i právě u fontány políbí. Radost vidím v dětských očích, v tu chvíli nic jiného nevnímám. A když fontána hraje, vzpomínám třeba na pana Hapku. Myslím si, že by zde měly znít hlavně písně našich nezapomenutelných umělců,“ říká Bohuslava Mayová. Zapojilo se celkem 866 respondentů napříč celou Českou republikou, ale největší zájem vybrat vhodnou skladbu byl od místních. „Bylo to těsné a hlavně o poslední 7. místo se strhl velký boj. Nakonec při započtení všech kladných i záporných bodů v boji o zařazení těsně porazila Vzpomínka na Mariánské Lázně hudbu z Titanicu. Hapkova Hudba pro fontánu měla své místo jisté,“ dodává.

