"Myslím, že letošní nabídka se opravdu povedla. A jak je vidět, soutěží nejen velká města, ale i menší obce, a to napříč celým krajem. Do ankety se přihlásily bytové domy, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby i stavby dopravní," uvedla Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které soutěž pravidelně pořádá.

Podívejte se: Na koleje lanovky na Dianu spadl strom

O stavbu roku se uchází 24 objektů. Konkrétně je to dílčí úprava Mlýnské kolonády v Karlových Varech, Základní umělecká škola Chodov, oprava božídarského kostela svaté Anny, multimediální učebny v Lomnici, výstavba nové budovy Lesů České republiky v Perninku, garáže s autobusovou zastávkou v Dolní Lomnici, úpravna vody v Myslivnách, přístavba haly firmy Hollandia v Krásném Údolí, modernizace křižovatky v Anenském údolí, obnova Dvorského mostu v Karlových Varech, stavba obslužného areálu Hranice na Božím Daru, stavba prodejny kol Cube Store v Karlových Varech, bytový komplex Tyršova v Karlových Varech, novostavba pobytového zařízení v Sokolově, výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, Hazlově a Skalné, stavba Domova pro seniory v Karlových Varech, nový obecní úřad v Pomezí, přestavba polyfunkčního domu v Potůčkách, depozit krajské knihovny, rekonstrukce bečovského hradu - Pluhovských domů, modernizace hotelu Green Paradise v Bžezové a Městská dvorana v Lokti.

Nerealizovaných projektů je letos přihlášeno 10, o titul Zachráněná památka se uchází šest adeptů. "Každý soutěžící má v hlasování přiřazenou nejen svou fotografii, ale i video, které trvá přibližně 36 vteřin. Hlasování veřejnosti běží na internetu od 18. května do 16. června do 15. hodiny. Všichni, kteří se ho zúčastní ve všech třech kategoriích, budou zařazeni do slosování o tři hodnotné ceny. Těmi jsou vyhlídkový let, zážitková večeře a tematická zábavná prohlídka Karlových Varů," doplnila Vlášková.

Základní škola Poštovní je přetížená. Žádá o snížení stavů

Jak dodal Petr Lněnička, který má na starosti hlasování na webu, do středeční 10. hodiny se do ankety zatím zapojilo padesát lidí. "Každý, kdo chce hlasovat, musí vyplnit údaje včetně mailu, který slouží pro autorizaci. Tím eliminujeme podvody i opakované hlasování. Každý může vybírat jen jednu stavbu, jeden projekt a jednu památku," upozornil Lněnička.

Pro zajímavost - vloni bylo odevzdáno přes 16 tisíc platných hlasů. A kdo jubilejní 20. ročník vyhrál? Zatímco odborníci vybrali nejlepší stavbou kraje Sparkasse Karlovy Vary, budovu bývalé Spořitelny na Divadelním náměstí, mezi veřejností získala nejvíce bodů rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf v Kyselce.