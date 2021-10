Nebývalý zájem o stavební parcely zažívají v současné době obdobně jako v jiných obcích na Karlovarsku také v Hroznětíně. Bohužel, posledních jedenáct z dvanácti volných parcel pro výstavbu rodinných domů je rozprodáno a další jen tak k dispozici nebudou. Na zmíněných dvanácti pozemcích, které se nacházejí v oblasti Hroznětín Rafanda, se do konce listopadu dokončí inženýrské sítě.

"Jednalo se o městské pozemky a zájem o ně byl opravdu velký. Na jednu parcelu se hlásili dokonce až tři zájemci," informoval starosta města Hroznětína Martin Maleček. Na jedenáct pozemků už jsou smlouvy, na ten poslední se připravuje.

Vzhledem k tomu, že poptávka výrazně převyšovala poptávku, muselo vedení města zvolit metodu, na základě níž se rozhodlo o finálních kupujících. "Cestou obálkové metody, tedy licitací, jsme nešli. Nechtěli jsme totiž zvedat ceny pozemků. Dopředu jsme vyloučili všechny developery a firmy a upřednostnili jsme ty žadatele, kteří jsou běžně pracující a mají děti ve věku do šestnácti let. Šlo nám totiž především o rozvoj města a o udržení chodu školy i školky, což nás stojí nemalé peníze. O konkrétních kupujících pak nakonec rozhodlo zastupitelstvo," vysvětlil starosta Maleček s tím, že cena za metr čtvereční byla stanovena na 1500 korun.

Pokud ovšem kupující nesplní předem dané podmínky, může cena za metr čtvereční stoupnout až na 2100 korun. Vedení města tímto způsobem eliminuje možné spekulanty. "Kupující se smlouvou zavazují, že do dvou let zahájí výstavbu a do šesti let provedou kolaudaci. Od ní pak musí mít minimálně pět let na této adrese trvalé bydliště," upozornil hroznětínský starosta.

Tím ale nabídka volných stavebních parcel v Hroznětína v dohledné době končí. "Co jsme měli, jsme prodali. Měli jsme tu tři pozemky směrem k Bystřici, ty už jsou také pryč. Další možné připravujeme až tak ve výhledu dvou až tří let, půjde ale jen o prodej pěti parcel," poznamenal Maleček.

Dodal, že s přípravou stavebních parcel jsou velké starosti. Na zmíněných dvanácti bylo například řečiště a než se začalo se zasíťováním, muselo město nechat z místa odstranit velké balvany.

Za posledních 15 let přibylo Hroznětínu asi 200 obyvatel, nyní v něm žije 2069 lidí, a vedení radnice kvituje, že se město rozrůstá. "Chceme odlivu lidí zabránit a udržet si je u nás. I proto investujeme do školy, do školky, provozujeme i zdravotní středisko, kde je pediatr, praktický lékař pro dospělé i zubař," uzavřel starosta Maleček.