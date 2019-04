V sobotu se zde totiž konal už osmnáctý ročník neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon. Na plátno kina se tak dostalo celkem dvanáct snímků šesti autorů z Karlovarského a Plzeňského kraje.

Podle poroty byl letošní ročník velice vyrovnaný. „Pro nás, staré matadory, byly poslední roky soutěže trochu smutné, ale letošní ročník mě potěšil,“ poukázal porotce režisér Jan Loučím s tím, že úroveň soutěžních filmů byla srovnatelná, žádný výrazně nevyčníval. „Jako porota jsme měli trochu problém s oceněním. Letošní úroveň filmů byla oproti předcházejícím ročníkům o stupeň lepší, a to je myslím dobrá zpráva při dnešním pěkném sobotním odpoledni,“ zhodnotil soubor dvanácti soutěžních snímků, které hodnotila také předsedkyně poroty režisérka Simona Oktábcová a filmový publicista Stanislav Polauf.

V Tachově pro festival každoročně poskytuje zázemí kino Mže a místní kulturní středisko. Pro organizátorku Jaroslavu Wankovou to letos ovšem byla premiéra. „Vše je pro mne nové. Předtím jsem se soutěže neúčastnila ani jako divák a tak jsem moc ráda, že předcházející organizátorka a duše soutěže Alena Mautnerová se mnou vše prošla a hodně mi pomohla,“ řekla Deníku pracovnice kulturního střediska. „Naprostá většina filmů mne velice zaujala,“ dodala s úsměvem.

Autorské nováčky ale festival prakticky nemá. Může se ale pochlubit filmaři, kteří se svými díly soutěží i desítky let. „První film jsem do soutěže poslal už někdy v roce 1973. Některé další pak byly promítány na soutěžích ve Francii, Americe nebo Kubě. Hlavně šlo o potápěčské filmy,“ zavzpomínal František Soukup, který letos do Videosalonu poslal film Němý svědek patnácti vražd. „První filmy, to ale nebyla vlastně filmařina. Dal se film do kamery, a mačkalo se. Pak jsem to sestříhal a poslal do soutěže. A to byla doba, kdy ještě byla zvlášť zvuková stopa.“

Porota ocenila diplomy celkem osm filmů a jeden získal čestné uznání. V kategorii dokument byl nejlepší Němý svědek patnácti vražd od Františka Soukupa, druhé místo získal Monastýr (Jiří Flaška) a třetí byl snímek Chci být malířkou (Jan Novák). V kategorii reportáže porota udělila jen dvě druhá místa, a to filmu Baseball je prima hra a Holštýnky (oba Jan Novák) a také čestné uznání reportáži Toskánsko (Jiří Kotas). Nejlépe hodnocený videoklip byl Pod strážní věží (Jiří Kotas), druhé místo uděleno nebylo. Třetí příčku obsadily dva videoklipy, Voi Che Sapete (Antonín Hříbal) a Oni (Václav Baron) Oceněné filmy putují do předvýběru celostátního kola.