O titul Vesnice roku bude bojovat 22 obcí z kraje, nejvíc z republiky

Přesně 22 obcí z Karlovarského kraje se přihlásilo do soutěže Vesnice roku. Pro kraj je tak tento už 28. ročník soutěže výjimečný, protože se do něj přihlásil nejvyšší počet obcí ze všech krajů v tomto ročníku a třetí nejvyšší počet v Karlovarském kraji od roku 2002, kdy se do ní zapojil.

Krajský úřad Karlovarského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Meluzín