Od mala jsem si vždycky přála na něco hrát a zpívat, a protože moji prarodiče měli doma klavír, moc jsem si přála na něj umět také hrát a k tomu zpívat, ale u přijímacích zkoušek do ZUŠ mi řekli, že klavír je plně obsazený a volná je jen flétna. Začala jsem hrát na flétnu zobcovou, pozdějina flétnu příčnou a tu jsem vystudovala i na konzervatoři. Nyní mám tu možnost tento neuchopitelný krásný dar předávat dál, a to mě baví.

Letošní rok byl náročný na udržení zdraví. Prodělala jsi covid?

Neprodělala, tedy alespoň o tom nevím.

Jaké bylo učit hudbu online během karantény?

Učit hudbu online pro mě byla nová zkušenost. Nejdřív jsem si myslela, že to ani nejde, ale postupně jsem si hledala nějaké cestičkya zjistila, že to jde. A byla jsem za to ráda, protože jsem mohla každý týden vidět a slyšet své žáky alespoň online a bylo to super, dokonce jsme natočili i dva online covidové koncerty, ale jsem moc ráda, že už můžu učit prezenčně, protože to je úplně něco jiného.

Jaké tradice dodržujete na Vánoce?

Mezi naše tradice patří hlavně trávit Vánoce s rodinou, přáteli, vzájemně se navštěvujeme a užíváme společné chvíle. A protože jsme věřící, tak je prožíváme duchovně, účastí na mších svatých, kde i hraji, modlitbou, radostí, nechybí ani cukroví, pohádky, stromeček, výzdoba domácnosti, užíváme si radosti v dětských očí nad dárky.

Pamatuješ si z dětství nějaký dárek, který ti udělal největší radost?

Zelený kočárek s miminkem nebo chodící panenka, později pak Barbie a v 7. třídě příčná flétna, ta mi udělala obrovskou radost

Jaké přání by ti mohl letos splnit Ježíšek?

Přála bych si, abychom se všichni uzdravili z téhle nemocné doby, ze všech nemocí a byli všichni opět zdraví a mohli fungovat zase jako dříve

Co bys chtěla popřát lidem do nového roku?

Chtěla bych popřát všem lidem z celého svého srdce, abychom byli zdraví. Abychom byli zdraví, veselí, abychom se dokázali opět radovat z maličkostí, abychom se obklopovali fajn lidmi a vážili si toho, co máme, protože si myslím, že i v těchto těžkých dobách se ještě máme dobře.

Borku, být dirigentem je poměrně nevšední povolání, co tě k tomu vedlo?

K dirigování jsem se dostal jako slepý k houslím. Po vystudování klarinetu na konzervatoři jsem chtěl hrát v orchestru, což se mi taky splnilo. Hrál jsem v orchestru v Karlových Varech a když jsem se po deseti letech vrátil do Třemošné, kde žili moji rodiče, dostal jsem nabídku, abych tam byl učitelem. To vše s podmínkou od tehdejší ředitelky v místní ZUŠ, že musím založit orchestr. Zprvu jsem se tomu tedy bránil, ale protože jsem o tu práci stál, tak jsem na to kývl a ve školním roce 2003/2004 vznikl orchestr Tremolo. Ze začátku nebyl tak rozměrný, jako je dnes, měl asi 16 lidí a já jsem se stal jeho dirigentem, aniž bych o tomhle povolání cokoliv věděl. Když orchestr Tremolo působil na scéně asi pět let a dosáhl poměrně značných úspěchů, a já jsem v roli učitele, dirigenta amatéra, měl vést své žáky k co nejlepším výkonům, řekl jsem si, že bych měl začít také u sebe a nastoupil jsem na konzervatoř. Mezitím, kdy jsem studoval dirigentský obor, jsem dostal nabídku, jestli bych v plzeňském divadle J.K. Tyla nenastudoval muzikál Divotvorný hrnec. Já jsem na tu nabídku přijal a od té doby jsem se od dirigentského pultu nehnul. Tak to byla moje cesta k dirigování, které dneska dělám na plný úvazek a je to vedle učení v ZUŠ ve Třemošné moje druhé povolání.

Říká se, že co Čech, to muzikant. Platí to i u tvých dětí?

Já mám tři děti, dceru a dva syny a jsem moc rád, že jsou všichni obdařeni hudebním talentem a všichni tři se hudbě věnují. Nejstarší dcera Denisa je členkou orchestru hraje na saxofon, prostřední syn Vojta hraje na klarinet, oba v orchestru Tremolo. Nejmladší Matěj je flétnista a spolu s Vojtou chodí ještě na klavír. Doufám, že se v orchestru taky brzy objeví a budu tam mít všechny tři děti, což je můj takový tajný sen a moc se těším až tato chvíle nastane.

Jsi očkovaný proti covidu 19?

Jsem očkovaný nejen proti covidu 19, ale i proti i dalším onemocněním. Po konzultaci se svými přáteli z lékařské branže jsem se rozhodl pro očkování a nevidím v tom žádný problém.

Vím o tobě, že žiješ hudbou. Jaké pro tebe bylo být během lockdownu zavřený doma a nehrát pro lidi? Jak jinak jsi využil svůj volný čas?

Situaci, která nastala, kterou teď všichni žijeme, tu si nikdo z nás nedokázal ani ve zlém snu vůbec představit. Samozřejmě mi živé hraní, jako každému chybělo, ale daleko víc jsem se musel vyrovnat s tím, že jsem v průběhu toho tzv. lockdownu zjistil, jak se společnost chová vůči kultuře obecně. Jak je najednou umělec, který je zvyklý tvořit, který je zvyklý pracovat v trochu jiné sféře než většina lidí, jak je najednou tou většinou vnímán. S tím jsem se vyrovnával velmi těžce. Ale protože nejsem jenom dirigent, jsem učitel, tak jsem se o to víc vrhl na svoje aktivity tímto směrem. Jako učitelé jsme stáli před obrovskou výzvou učit na dálku, to si před tím nikdo z nás nedokázal představit. Ale já jsem byl zvyklý celý život vymýšlet, reagovat na určité situace, které se nedají předvídat. Nikdy třeba nevíte, jak publikum bude reagovat na novou skladbu, takže to, jak jsem se s tím vyrovnal po této tvůrčí stránce nebylo na lockdownu to nejtěžší. Navíc ještě publikuji, takže jsem vydal dvě učebnice pro žáky ZUŠ, realizoval jsem několik dalších projektů – kupříkladu CD muzikálového souboru divadla J.K. Tyla, které teď před Vánoci vychází. Dělal jsem několik nahrávek pro Plzeňský rozhlas, s Tremolem jsme dokonce připravili hymnu Plzeňského rozhlasu, která pak vyšla na CD. Jinak jsem si taky dal předsevzetí, že vám každý týden pro Tremolo napíšu jednu skladbu. To se povedlo, a navíc i dva filmy, které jsme s Tremolem během lockdownu vytvořili – Zpěvavé království a Vánoce ve Třemošné.

Přál sis jako malý nějaký dárek, který jsi nikdy nedostal?

A víš, že jo? Když jsem byl dítko školou povinné, což bylo v 80. letech minulého století, tak toho v obchodech k dostání moc nebylo. Sháněly se věci ze zahraničí a mně se tehdy dostal do rukou katalog, ve kterém mě zaujal, mohlo mi být možná tak devět let, možná méně, takový agentský kufřík, ve kterém byla pistole, pouta a vypadalo to velmi věrohodně. A to byl takový můj sen. Dokonce jsem si vytrhl stránku z katologu a měl jsem ji dlouhá léta schovanou u sebe.

Na co se o Vánocích těšíš nejvíce?

Možná to bude znít jako klišé, ale skutečně se těším na to, že se sejdeme celá rodina pohromadě, ve zdraví, popovídáme si na živo, strávíme spolu hezké chvíle. Bohužel už teď vím, že letos se kvůli karanténě nesejdeme všichni. Proto vím, proč říkám, že sejít se ve zdraví s celou rodinou je pro mě ten největší dárek,který bych přál každému. Tohle jakýkoliv hmotný dárek nenahradí.

Pečete na Vánoce cukroví? Které máš nejraději?

Musím říct, že moje žena je nejen skvělá muzikantka, ale je tak znamenitá cukrářka, že bych se nejraději o její výtvory s každým podělil. V tomhle ohledu jsem opečovaný úplně nejlépe. Moje žena peče určitě deset druhů cukroví. Každý ten druh je unikátní, každý je skvostný, zkrátka každé to cukroví je lahoda sama. A nemohu tedy říct, že mi něco chutná nejvíc. Chutná mi zkrátka všechno.

Máš nějaký sen? Něco, čeho jsi chtěl za svůj život dosáhnout?

Nemám žádný dlouhodobý sen. Chtěl bych, aby lidé, se kterými spolupracuji, ať už jsou to žáci, kolegové v orchestru, herci v divadle, spoluhráči v hudební branži, aby se z naší spolupráce těšili stejně tak jako já. Aby své povolání milovali, aby je bavilo a dělali je s láskou. Mým povoláním je hudba. A vše, co dělám, ať už je to učení, dirigování, práce s orchestrem Tremolo, hraní na klarinet, je pro mě doslova dar z nebes, kterého si nesmírně vážím a je to i můj velký sen, který se zatím plní a doufám, že tomu bude i nadále.

Nikola Milerová, studentka, 16 let