Druhou posádkou byl manželský pár Miroslava a Martin Plškovi z Karlových Varů. "I když jsme v karanténě, volit jsme museli. Považujeme to za naší povinnost. Vnímáme tyto volby jako opravdu důležité, při nichž každý hlas může sehrát roli," komentovali volby Plškovi, kteří mají polovina karanténní doby už za sebou. "Doufáme, že by volby mohly dopadnout podle našich představ, ale příliš tomu bohužel nevěříme. I proto jsme třeba proto, aby bylo hlasování veřejné," dodali manželé.

Karlovy Vary - Jen dvě auta dorazila do středeční 14. hodiny ke Krajskému úřadu v Karlových Varech, kde mohli jen v tento den volit lidé, kteří jsou kvůli covidu - 19 v povinné karanténě, a to jako na jediném místě v karlovarském okrese.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.