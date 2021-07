V tento den se podle mluvčího karlovarského magistrátu Jana Kopála očekává rozhodnutí o přijetí kandidatury Great Spas of Europe / Slavných lázní Evropy do rodiny Světového kulturního dědictví. Nominaci bude projednávat na svém 44. zasedání Výbor pro světové dědictví UNESCO.

„Původně se mělo jednání konat v Číně a čínská strana mu také bude předsedat, ale kvůli celosvětové situaci se odehraje on-line, a to od 11.30 do 15.30 hodin pařížského času. Podobně bude pokračovat i v následujících dnech. Naše nominace by podle programu schůze měla přijít na řadu přibližně ve 13. 30 hodin,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu

Vedení Karlových Varů bude toto jednání sledovat živě. „Improvizované „studio“ budeme mít v karlovarském hotelu Imperial od 13 hodin. Zásadnímu a průlomovému rozhodnutí komise bude v Imperialu přítomni představitelé všech tří měst z Karlovarského kraje, které jsou součástí nominace.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (STAN) by tak měla být završena bezmála 15letá cesta lázeňských měst v karlovarském kraji na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Měl jsem možnost být u této snahy od samého počátku. Věřím, že tak bude potvrzena unikátní pozice českého lázeňství nejen v evropském měřítku a naše lázně tak získají nespornou konkurenční výhodu. Bezesporu bude tato značka významným akcelerátorem atraktivity celého regionu,“ konstatoval Petr Kulhánek.

O zápis na prestižní seznam světového dědictví UNESCO se společně uchází jedenáct předních lázeňských měst Evropy. Česko tak může získat 15. zápis do Seznamu světového dědictví. Nominaci společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní (ČR) jsou to lázně Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo), Baden u Vídně (Rakousko), Bath (Spojené království), Montecatini Terme (Itálie), Spa (Belgie) a Vichy (Francie).

A k titulu mají blízko. V dokumentu, který byl zveřejněn letos 4. června, totiž poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Toto doporučení je důležitým podkladem pro jednání Výboru pro světové dědictví, který na svém 44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021 bude rozhodovat právě i o této nominaci.