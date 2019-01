Karlovarský kraj – Do menších obcí sousedících s Karlovými Vary budou i v příštím roce jezdit autobusy Dopravního podniku Karlovy Vary.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Na provoz těchto spojů bude i nadále přispívat Karlovarský kraj, který při přípravě svého rozpočtu uvažoval o určitém omezení této finanční pomoci.

„Musíme odlišovat pojem městská hromadná doprava a meziměstský spoj. To je ale v případě linek do obcí v okolí krajského města velmi složité, a proto jsme se nakonec rozhodli v podpoře těchto spojů pokračovat ve stejné míře jako v předešlých letech,“ uvedl Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.

Problematika se týkala obcí jako Březová, Dalovice, Otovice, Jenišov a dalších. Starosta Březové Martin Gruber nám potvrdil, že případné seškrtání příspěvku na dopravní obslužnost by byl pro obec problém. „Jsme rádi, že vše dobře dopadlo a kraj nám příspěvek vyplatí i v příštím roce. Radost mohou mít hlavně naši obyvatelé, kteří spoje využívali k cestě na úřady, k lékaři, do zaměstnání a podobně,“ dodal starosta.

Náměstek hejtmanky k tomu ale doplnil, že výše příspěvků se do budoucna bude určitě upravovat. Pomoci k tomu má projekt nazvaný Karlovarská karta, který bude spuštěn v dubnu příštího roku.

„Pomocí Karlovarské karty budeme moci sledovat pohyb cestujících a vytíženost linek. Podle toho pak upravíme buďto jejich četnost, nebo právě výši příspěvku na dopravní obslužnost pro jednotlivé obce,“ vysvětluje Martin Hurajčík.

Kraj podle něj hledal metodiku, jak zjistit, zda se v některých případech nejedná spíše o spoje městské hromadné dopravy než meziměstských linek. To se nepodařilo a ukáže to až Karlovarská karta. „ Příspěvky pro rok 2019 to ale neovlivní a rozpočty obcí nijak zásadně neohrozí,“ doplnil náměstek hejtmanky.