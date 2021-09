Už na příští týden, na čtvrtek 23. září, organizují zakladatelé společného sdružení první velkou akční schůzku. Bude se konat na obecním úřadě Jenišova od 13 hodin a je na ni zvána nejen široká veřejnost, ale i přední krajští politici. Organizátoři sem totiž pozvali i kandidáty do Poslanecké sněmovny, senátory a navíc také představitele krajského úřadu včetně dotčených úředníků, jež mají na starosti těžbu kaolínu i povolení stavby hal v Horách.

Spolupráci vítá také starostka Hor. "Je fajn, že bychom mohli táhnout za jeden provoz, co se týče ochrany přírody. Tyto aktivity musejí být ale založené na faktech a musí mít nějakou koncepci," prohlásila Hostašová.

Kvituje, že se aktivisté pod vedením Jenišovských dali dohromady. "Je to luxusní aktivita ze strany Jenišova. Je to luxusní kooperace obcí, které se daly dohromady, a dává naději, že se lázeňství, život i lidi v těchto obcích dají zachránit," uvedla zastupitelka.

Zatímco v Horách je před volbami klid, v Mírové to znovu vře. Stanovisko starostky Deník nezískal, protože nebrala telefon. V mimořádných volbách v Mírové kandiduje právě ona se Sdružením za perspektivní Mírovou a dosavadní opozice Občané pro Mírovou. Dokonce podali na starostku podnět ke správnímu řízení, protože údajně využila místní radniční listy pro svou propagaci. "Použila v nich stejnou fotku jako na volebním letáku. Ministerstvo vnitra nám už odpovědělo, že nepostupovala správně," komentovala dění v obci opoziční zastupitelka Martina Hrnková. Věří, že jejich sdružení ve volbách uspěje. "Otázkou je, zda lidé k volbám vůbec přijdou," podotkla Hrnková.

"V mimořádných volbách kandiduje jen naše sdružení Klidné Hory a post starostky v nich obhajuji, nikdo jiný starostu dělat nechce, takže by nemělo dojít k žádným překvapením," konstatovala starostka Hor Lucie Hostašová, která připustila, že ji kandidatura pouze jednoho hnutí překvapila. "Příští rok se konají klasické komunální volby, a tak by se mimořádné volby našim protihráčům asi nevyplatily," poznamenala Hostašová.

Důvodem předčasných voleb v Mírové byla rezignace tří zastupitelů letos na jaře, respektive jejich zástupců, ze sedmičlenného zastupitelstva této obce. Z postu zastupitele odstoupili všichni tři zástupci Občanů pro Mírovou, zůstali čtyři ze Sdružení za perspektivní Mírovou včetně starostky Lenky Baštové. Vzhledem k tomu, že počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou hranici pět, musela Mírová požádat o předčasné volby. Také zastupitelstvo v Horách je sedmičlenné. Tři za sdružení Hory 2018 odstoupili už v červnu 2019, ani ne tři čtvrtě roku po volbách, nakonec se ale postu zastupitele ujal zástupce Pavel Feigl. Ten však letos v únoru zemřel na následky covidu - 19, a tak počet zastupitelů klesl nakonec i tady pod zákonnou hranici. Volby se v obou obcích konají jen v sobotu, a to od 7 do 22 hodin.

Co mají společného malé obce poblíž Karlových Varů, jako jsou Mírová, Hory, Jenišov či Božičany? Nejenže se v Horách a Mírové konají v sobotu 18. září mimořádné volby, trápí je ale i záměry bohatých investorů, s nimiž nesouhlasí nejen občané, ale mnohdy i samotná vedení obcí. V Horách chce Lucia Lettenmayer postavit obří haly pro internetový obchod, Mírováci, Jenišováci a obyvatelé Božičan se pak nechtějí smířit s dalším rozšířením těžby, která chystá Sedlecký kaolin. Své síly nyní aktivisté z těchto obcí spojili a založili společné Sdružení spolků, občanů a obcí Karlovarska za životní prostředí.

