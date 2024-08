Jak informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, svou pobočku zde staví KFC. „Je zde vydané povolení na stavbu provozovny rychlého občerstvení KFC,“ upřesnil mluvčí.

V Jenišově se staví KFC.

Jde tak už o druhé KFC v Karlových Varech, to první postavil řetězec poblíž bývalého zimního stadionu. Jako první fastfood zde stál McDonald’s . V této lokalitě, a to konkrétně místo bývalého Nábytku Na Rozcestí, plánují navíc developeři další fastfood. Hodně se hovoří o řetězci Burger King. „Nechme to jako překvapení, který fastfoodový řetězec tu nakonec bude. Nyní zpracováváme projekt a pokud to půjde podle plánu, kolaudovat bychom mohli v příštím roce,“ uvedl letos v březnu Firaz Muinov, jednatel společnosti Zenexto Retail 1, která je zde developerem a prostory bude řetězci pronajímat.

Lokalita poblíž Globusu nabízí ještě další plochy pro výstavbu obchodů či retailů. Při sjezdu z průtahu vedle autosalonu BMW je už delší dobu připravená plocha pro společnost Inko koupelny. Na stavbu je vydáno stavební povolení, jenomže roky se tu nic neděje a pozemek pomalu začíná zarůstat náletem. „Tento stav je stále stejný, žádný posun není,“ doplnil mluvčí radnice.

Naproti Pyramidě, na pravé straně hlavní silnice vedoucí od Doubí na Jenišov, zase developeři plánovali outletový obchod. Od roku 2015 je ovšem ticho. „Ani v tomto případě není nic aktuálního,“ konstatoval Kopál. Nová obchodní zóna v tomto území se pak chystá v části Pod Rohem – nad hypermarketem Makro. Půjde o retailovou nákupní zónu, která už má své jméno, a to Klokan.