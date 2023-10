Společníky této firmy byli ještě v době výstavby, a to už po konfliktu na Ukrajině, podnikatelé z Moskvy. Redakce Deníku na to upozornila v březnu loňského roku, o dva měsíce později se jediným oficiálně vedeným společníkem této společnosti stává Karlovarák Andrej Dohnal, který do té doby zastával jen funkci jednatele. Na dotaz Deníku z loňského března, zda stavbu obchodního komplexu financuje ruský kapitál, odmítl Dohnal odpovídat. „Provozovat ho bude jiná společnost. Toto je interní záležitost a dotaz mi zavání bulvárem,“ reagoval Dohnal. Jak upřesnil, půjde o průmyslově obchodní centrum, které není cíleno jen na běžné obyvatele Karlovarského kraje, ale také na živnostenský sektor. A právě taková má být i nabídka zboží. „Chceme tu nabízet sortiment pro volný čas, zahradu i stavebnictví včetně nářadí. K dispozici by tu měl být například i designový nábytek a také počítáme se samoobslužnou restaurací a bistrem," doplnil vloni jednatel Lavamy s tím, že centrum nebude mít ovšem jednu velkou prodejnu, ale hned třicet provozoven. Obchodní středisko či prodejna je v plánu i u kruhového objezdu poblíž nákupního centra Fontána.

Primátorka: řešit odpovědnost za poškozenou Moravskou ulici není aktuální

V Karlových Varech se také před časem objevil investor, který by chtěl postavit outletové centrum. To plánoval u kruhového objezdu u Globusu. Centrum se mělo stavět ve směru od Tašovic na Jenišov po pravé straně před odbočkou na průtah, který vede na Karlovy Vary. Dlouhých 17 let je už vydané územní rozhodnutí na výstavbu obchodního domu v lokalitě U Vysílače ve Staré Roli, kde kvůli těmto záměrům musely ustoupit soukromé garáže. Velká louka nyní slouží jen jako veřejný prostor pro venčení psů. „Ale ani v tomto, ani v případě outletového centra, nikdo žádné aktivity v současnosti nevyvíjí," uvedla mluvčí radnice.

Inko koupelny už alespoň začaly s přípravou plochy pro prodejnu. Jenomže poté, co vloni investor srovnal terén u sjezdu z průtahu, se ani tam nic neděje. Výrazným posunem je ale rozvoj obchodní lokality Pod Rohem, kde investoři ze Slovenska hodlají otevřít retailové obchody podobné těm, co jsou například ve Staré Roli u KiKu.

Zdroj: Kopecká jana