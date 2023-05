Kdyby zvítězila tunelové varianta, provoz na Dolní Kamenné by se mohl zásadně utlumit.

Obchvat Varů se nezačne stavět před rokem 2030. Projektanti prosazují tunel | Video: Kopecká Jana

Veřejné jednání ohledně plánovaného obchvatu Karlových Varů se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne v Krajské knihovně Karlovy Vary. Autoři studie ze společnosti Sudop a Atelieru T- plan tam prezentovali tři možné varianty. V rámci vyhodnocování vhodnosti jednotlivých možností nakonec projektanti došli k závěru, že nejlepší je ta takzvaná tunelová, tedy varianta 2, která by podle současných kalkulací vyšla na 16,3 miliardy korun. V cenových odhadech v tuto chvíli ale nejsou zohledněny možné výkupy pozemků. Jednání pořádal odbor regionálního rozvoje a zúčastnili se ho nejen krajští úředníci, ale i vedení kraje, města Karlovy Vary, zástupci policie či hasičů a také mnoho řadových občanů.

Jak projektanti upozornili, obchvat může přijít na řadu až po dostavění dálnice D6, která by měla do Karlových Varů dorazit v roce 2028. Dříve než v roce 2030 se s jeho realizací tedy rozhodně nepočítá. Důvodem veřejného projednávání je získat připomínky nejen dotčených institucí, právnických osob či občanů. Ti všichni mohou zasílat své podněty, nejlépe elektronickou formou, na adresu krajského úřadu do 15. května. "Po jejich zapracování pak bude následovat jednání mezi námi, představiteli města a zástupců ministerstva dopravy. Cílem těchto jednání je najít všeobecnou shodu mezi jednotlivými variantami," vysvětlila po prezentaci vedoucí odboru regionálního rozvoje Jana Kaválková s tím, že k setkání těchto tří stran by mělo dojít během letošního léta. Do konce letošního roku by měla být už zpracována finální verze studie.

VARIANTY V1 průtah: náklady 3,2 miliardy Kč, délka 6,5 km, rychlost 70 (80) km/h V2 tunel: náklady 16,3 miliardy Kč, délka 6,3 km, rychlost 80 km/h V4 obchvat: náklady 10,1 miliardy Kč, délka 10 km, rychlost 130 km/h

A které varianty vlastně přicházejí v úvahu? Tou první a nejméně vhodnou je kopírování současného průtahu v lokalitě Dolní kamenné a pracovně se jí říká průtah - V1. Komunikace by se jen snesla o několik metrů níže pod stávající úroveň. Další varianta V2 je tunelová, jejíž konce by se nacházely v Bohaticích a za koupalištěm Rolava. Poslední varianta V4 je pozměněné původní řešení takzvaného velkého obchvatu města, který začíná v místě U Střelnice (hlavní tah na Prahu - pozn. red.) a následně vede přes Vysokou, Otovice, odkud se zpět přibližuje ke Karlovým Varům a napojuje se na Rybáře.

"Měli bychom se v obchvatu posunout. Všichni vnímáme, že až D6 přijde ke Karlovým Varům, budeme mít velký problém. Je třeba být na to připraveni a mít komplexní řešení. Proto je třeba vybrat jednu z variant, na které se všichni shodneme," upozornil krajský radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko. "Stávající průtah se plánoval už před 40 lety, ale dnes už je situace jiná. Průtah nám tak rozdělil město na dvě půlky. Pokud zvolíme variantu mimo intravilán, městu to určitě pomůže. Víme, že finančně i projekčně bude tato akce ale velmi náročná," konstatoval náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje Kaválková připomněla, že původně bylo devět variant, z nichž se do užšího finále probojovaly tři nejvhodnější. "Stávající řešení, tedy průtah, není dlouhodobě správné řešení a má zásadní dopad na rozvoj regionu," zdůraznila.

Matěj Mareš ze společnosti Sudop a Libor Krajíček z Atelieru T- plan nastínili klady a zápory všech tří variant. "Nejvíce bodů získala tunelová varianta. Průtah a obchvat pak skončily na nule. V rámci hodnocení jsme posuzovali různé faktory," poznamenal Krajíček. Podle zpracovatelů studie by odklonění dopravy ze nynějšího průtahu umožnilo lepší využití cenného území kolem řeky Ohře, a pokud by se zvolila tunelová varianta, mohl by se tam provoz zásadně utlumit. "Pokud bude zvolen velký obchvat, Karlovaráci nebudou mít potřebu tuto komunikaci využívat, bude sloužit především pro tranzitní dopravu. V případě tunelové varianty by se pak z části průtahu na Dolní kamenné vozidla odvedla. Z této části by se mohla stát běžná dvouproudová městská komunikace," dodal Krajíček.

Součástí plánovaného obchvatu má být i přeložka stávající komunikace II/220 vedoucí ze Staré Role na Nejdek. Její řešení ale není podmíněno ani v jedné z variant.