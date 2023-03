Stavba obchvatu Karlových Varů, po němž volají odborníci už dlouhodobě, není tak nereálná, jak se před lety zdálo. Před několika dny se o podobě obchvatu konalo jednání na krajském úřadě, z něhož vyplynulo, že prioritou je stále takzvaná severní varianta. Potvrdil to krajský radní pro oblast dopravy a poslanec Jan Bureš (ODS). Firma, která posuzuje obchvat na základě jednotlivých kritérií a zpracovala konkrétní studii, je naopak podle dopravního inženýra Oty Řezanky zastáncem té tunelové, která by měla vést pod sídlištěm Čankovská. Svůj názor na podobu obchvatu bude moci říci ovšem i veřejnost, protože 27. dubna se kvůli tomu koná veřejné projednávání.

"Na severní variantě panuje politické shoda a kladně se k ní postavili představitelé města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Toto řešení je součástí strategického dokumentu ministerstva dopravy. Navíc je zanesena v územním plánu nejen Karlových Varů, ale i dalších dotčených obcí," uvedl Bureš.

V této estakádové variantě se počítá s tím, že by se na obchvat najelo v místě zvaném U Střelnice, kde jsou nebezpečné serpentiny mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty, odkud by se komunikace stočila směrem k Dalovicím, Bohaticím a Otovicím, přičemž by vyústila u Kauflandu. Její výhodou podle dopravního inženýra Řezanky je, že by narovnala nehodovou zatáčku na silnici I/6 U Střelnice.

Jak doplnil, v dalším navrhovaném řešení by obchvat podpovrchově kopíroval dnešní trasu průtahu. Vhodnou variantou se podle zpracovatelů studie jeví již zmiňovaná tunelová varianta. "V tomto návrhu se počítá s tunelem, který by měl vést pod pod Bohaticemi, Růžovým Vrchem, sídlištěm Čankovská a koupalištěm Rolava. Dlouhý by měl být tři kilometry," upřesnil Řezanka. "Když tunel Blanka dlouhý 5,5 kilometru stál 43 miliard, tak tyto tři kilometry tunelu lze odhadovat na 20 miliard. Nevýhodou je také, že by vznikly uvnitř města dvě obrovské křižovatky na obou vyústěních tunelu – v Bohaticích a za Kauflandem," řekl.

Podle Bureše je ale mnohem reálnější severní estakádové řešení. "A to i přesto, že by to tunelové bylo nakonec levnější," konstatoval Bureš. Jak dodal, ministerstvo dopravy s realizací obchvatu Karlových Varů počítá. "Jeho stavba je opravdu reálná. V roce 2027 se má D6 přiblížit k hranicím Karlových Varů, což už není tak daleko. Pak by mohla přijít na řadu stavba obchvatu," dodal krajský radní pro dopravu.

Řezanka roky upozorňuje, že dopravní situace ve městě není vůbec dotažená. "Obslužné okružní křižovatky U Koníčka či Kauflandu jsou neustále ucpané a panuje tam dominový efekt, pokud nestíhá jeden kruhový objezd, ucpává se i ten druhý. Už kdysi jsem před tím, že k tomu bude docházet, ale varoval," poznamenal už v roce 2021 dopravní inženýr.