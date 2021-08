I když současné příliš nelichotivé prázdninové počasí neláká ke koupání, kvalita vody v oblíbeném děpoltovickém rybníku, který patří k jedněm z mála přírodních koupání na Karlovarsku, je dobrá. Pouze se mírně zhoršila.

Rybník patří obci Děpoltovice, v nájmu ho má rybářský spolek. Rybník je totiž chovný. Většina pláže stále zůstává v majetku obce vyjma části u hotelu Riviéra a velmi oblíbené části, kterou vlastní zahraniční majitel a provozuje tam hotel a bungalovy. Veřejnou se nyní obec chystá obnovovat. "Celkem to bude stát asi sto padesát tisíc korun, 53 tisíci nám na tuto akci přispěl Karlovarský kraj," informovala starostka Děpoltovic Štěpánka Luxíková.

Za tyto peníze opraví obec hlavně herní prvky, renovace se ovšem dočká i altánek, lavičky a zázemí dětského hřiště. Naprostou novinkou je pak velká dřevěná loď, která bude sloužit jako prolézačka pro děti.

Větší akci by si sice obec přála, ale nemá na ni dostatek financí. "Naší prioritou je, aby to nadále bylo přírodní koupaliště," vysvětlila starostka obce. Děpoltovice také letos budou pokračovat v opravě místní komunikace kolem Riviéry, která byla samý výtluk. Vloni do ní investovaly 100 tisíc, letos to bude půl milionu korun. Součástí oprav je také sanace propustku.

Starostka připouští, že udržovat vodní plochu a její okolí v čistotě stojí mnohdy velké úsilí. "Je tam zákaz venčení psů, přesto to lidé porušují. Podobně je tomu i s vypouštěním fekálií. Občas nám přijde na obec nějaké udání, že někdo vypustil do rybníka kanalizaci. Dokázat to je ale velmi obtížné. Bohužel to bude ale pravda, protože rozbory a kvality vody to následně potvrzují," doplnila starostka Luxíková.