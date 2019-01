Obec se úspěšně snaží vzkřísit zámek

Štědrá – Už je tomu sedm let, co Štědrá odkoupila místní zámek za 3,5 milionu korun, aby ho zachránila před zkázou. Prozatím je zrekonstruováno druhé podlaží a střecha objektu. Pro jejíž opravu byla vybrána dražší, ale za to kvalitnější krytina. Příští rok by měla přijít na řadu část přízemí zámku.

Zámek Štědrá. | Foto: Foto pořadatelé

Zámek Štědrá. | Foto: Foto pořadatelé

Na opravu zámku získala obec peníze například z dotaci ministerstva kultury. Peníze dává ale samozřejmě i ze svého rozpočtu. Nechybějí ani dotace od Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů. Posloužily například na opravu výklenkové kaple v areálu zámku. Do současnosti investovala obec celkově, jak z rozpočtu, tak z dotací, okolo 25 milionu korun. „Předpokládáme, že do dokončení všech oprav budeme muset investovat přinejmenším ještě jednou tolik co dosud," řekl starosta František Pánek. Pro příští rok počítá Štědrá v rozpočtu na opravu památek a kulturu s částkou kolem 1,7 milionu korun, což je přibližně o sto tisíc méně, než v letošním roce. „Letošní suché počasí nebylo velmi příznivé pro statiku objektu, a to hlavně z důvodu popraskání zdí," prozradil starosta Pánek. S opravami zámku se ale nezahálí ani přes zimu. Protože se v budově netopí, dá se zde pracovat jen do té doby, než přijdou tuhé mrazy. Jedná se sice o drobné úpravy, jako je udržování a vyklízení, ale i to je velmi důležité. Minulost samotného zámku je také dosti rozmanitá. Barokní zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v letech 1730 až 1734. Po požáru roku 1744 byl obnoven a rozšířen v pozdně barokním slohu. Po roce 1945 areál užíval státní statek a sídlila tady i zemědělská škola. V roce 1991 přešla památka do rukou soukromého vlastníka, ovšem památka chátrala do té doby, než ji v roce 2011 koupila obec. Ta začala se záchrannými pracemi a starosta doufá, že se rekonstrukci podaří dotáhnout. Zámecký areál se otevírá veřejnosti postupně a spíše příležitostně. V plánu na příští rok je například pořádání Dne dětí v zámeckém areálu.

