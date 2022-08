Poměrně dobrou zprávu mají silničáři v komplikované záležitosti, kterou se nečekaně stala rekonstrukce dvou mostů u Kfel mezi Karlovými Vary a Bečovem nad Teplou. Policisté totiž svolili a současnou objízdnou trasu budou moci řidiči využívat i během zimních měsíců. Jak Deník informoval, firma Raeder & Falge, která měla opravu mostů na starosti, se dostala do insolvenčního řízení. Hlavní tah je zcela uzavřen a řidiči musí jezdit po provizorní párkilometrů dlouhé objízdné trase. Vzhledem k tomu, že měla být rekonstrukce hotová do listopadu, nepočítalo se s objížďkou během zimy, nebyla na to stavěná. Tou navíc neprojedou ani nákladní auta.

"Máme už od policie odsouhlaseno, že provoz zde umožní, komunikace se bude ale muset rozšířit, aby zde v zimě projel i sypač. Dokonce na objízdnou trasu budeme moci pustit následně i nákladní auta," řekl Lukáš Hnízdil, ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má akci na starosti.

Tím ovšem starosti silničářů nad touto zakázkou nekončí. Musí také rozhodnout, co s rozestavěnou akcí. Zakázka na oba mosty stála přes 50 milionů korun bez DPH a práce jsou hotovy tak z poloviny. "Nabízí se možnost stavbu zakonzervovat a na jaře pokračovat s novým zhotovitelem. Jenomže tam zůstala obnažená předpjatá lana, která jsou už nyní vystavená dešti. Musí se proto spočítat, kolik by zakonzervování stavby stálo. Je totiž možné, že by nakonec bylo levnější dosavadní dílo zbourat a začít na jaře zcela od začátku," nastínil na začátku srpna možné postupy vedoucí provozního úseku ŘSD Jiří Baloun.

Jak ředitel Hnízdil nyní uvedl, odborníci rozestavěné mosty prohlížejí. Co s nimi bude, je stále předmětem náročných diskusí. "Je jasné, že na rekonstrukci bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Navíc je jeden z mostů ve špatné kondici. Jde o ten, kde jsou odhalená předpjatá lana. Ten asi opravdu půjde k zemi a bude se stavět nový," připouští ředitel ŘSD.

Firma Raeder & Falge neustále nekomunikuje a silničáři ani nedoufají, že by se to změnilo. "Za zakázku jsme zaplatili zálohu a uhradili faktury od dubna do června. Vše se bude muset spočítat. Musíme zjistit, zda firma nebude něco vracet," dodává Hnízdil.

Zhotovitel rozbourané stanoviště opustil, přestal komunikovat se subdodavateli i svými zaměstnanci. To vše nastalo v momentu, kdy takové zakázky musí být dostatečně zajištěné i materiálně, protože je nedostatek stavebního zboží na trhu kvůli krizi. Když se Deník pokoušel zjistit vyjádření vedení firmy Raeder & Falge, někdejší stavbyvedoucí Jiří Petkov potvrdil velké potíže. "I já jsem ale řadový zaměstnanec, s nimiž vedení přestalo komunikovat. Dva měsíce jsme nedostali výplatu. Odejít ale nemůžeme, i když bychom chtěli, jsme stále zaměstnaní u Raeder & Falge. Údajně dostáváme 80 procent platu, to je ovšem lež. Snad budeme moci skončit k 15. srpnu. Firma má velké zakázky po celé republice. U Kladna na hlavním tahu rozdělala most, opravuje školy. Na základní škole v Praze Dejvicích mají třeba sundané střechy a vybourané kuchyně. Do toho se mají už za pár dnů vrátit děti?" poznamenal Petkov začátkem srpna.