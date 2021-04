Zatím jen dětské zboží mohou od 12. dubna zakoupit zákazníci v českých obchodech. Žádné komplikace během prvních hodin prvního dne v karlovarských nákupních centrech ale nenastaly.

Karlovaračky, které Deník oslovil, říkaly, že si raději počkaly na otevření, než aby nakupovaly na internetu. "V kamenných obchodech je to zkrátka lepší. Člověk si může zboží prostě osahat a vidí i materiál. Potřebovala jsem synovi koupit čepičku a nějaká trika s dlouhým rukávem, protože počasí je stále chladné," uvedla Ludmila Račáková, maminka osmnáctiměsíčního Thea.

V obchodě s oděvy, kde nakupovala, bylo hned několik maminek s kočárky. Téměř kompletní výbavu tam pořizovala i paní Ester, která si nepřála zveřejnit příjmení. Vyprávěla, jaké manévry během nouzového stavu kvůli oblečení pro svého šestiměsíčního synka zažila. "Má sestra má jen o něco staršího syna, ale žije v Německu. Je přece hloupost utrácet za nové oblečení, když můžeme oblečky podědit po bratranci. Sestra mi chtěla oblečení poslat poštou, jenomže jí ho vrátili zpět. Prostě to tam je zakázané, je to ještě horší než u nás. Člověku to hlava nebere. A tak jsme oblečení pro miminko pašovali z Německa do Čech po různých pendlerech," vzpomínala Karlovaračka. Pro synka chtěla přesto pořídit i věci nové. "Přes internet to nejde. Jsem sice mladá, ale nemám nakupování po webu ráda. Velikosti neodpovídají a přijde mi, že tam nemají takový výběr. A ne za všechno se mi chce platit poštovné a balné. A co jsme pořizovali? Všechno - bodýčka, bundičku, čepičku, tepláky i ponožky," doplnila maminka půlročního miminka.

Některé řetězce umožňují koupit oblečení i boty ve větších velikostech v odděleních pro dospělé. Prodavačky nejmenované oděvní i obuvní značky uváděly, že zákazníkům vysvětlují, že zboží pro dospělé mohou prodat jen pro děti. "Věříme lidem, že zkrátka nakupují pro přerostlé děti," shodly se prodavačky.

V pondělí dopoledne šlo nejvíce na odbyt teplejší oblečení pro ty nejmenší. "Je vidět, že počasí je opravdu nestálé, a tak se maminky ptají po bundičkách i mikinách," doplnila prodavačka z obchodu s oděvy. A další, tentokrát prodejny s obuví, konstatovala, že nápor zřejmě teprve přijde. "Čekali jsme to mnohem horší. Ale je to asi tím, že mnoho děti je ve škole. Ten nával zřejmě přijde až odpoledne. Zboží i velikostí máme dostatek. Kupodivu, je stále ale spousta těch, kteří si mysleli, že dnes se otevře celá obuv," dodala prodavačka s obuví, která se do práce velmi těšila. Doma totiž má dvě dcery v pubertě.