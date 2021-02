„Do neděle půjde o pozvolné roztávání. V noci se totiž ležící sníh takzvaně utáhne a nebude roztávat díky teplotám kolem nuly. Navíc srážky budou minimální, takže vylévání řek v našem regionu nehrozí,“ říká pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.

Například v Karlových Varech už ale začátkem týdne preventivně zvedli novou lávku. Její moderní technologie to totiž umožňuje.

Kovařík označil jako první vlnu oblevy konec tohoto týdne, kdy v noci budou teploty stále kolem nuly a přes víkend vyšplhají na 5 a místy až 11 °C.

Druhá vlna přijde začátkem příštího týdne. „Od pondělí do středy pak bude polojasno, v noci teploty 0 až plus 3 a přes den 10 až 13 stupňů,“ naznačil charakter teplotní oblevy Kovařík.

Na horách by podle něj měly zůstat dvě třetiny stávajícího sněhu, takže běžkaři nemusejí mít strach. Jen přijdou o idylu mrazivého počasí a zmrzlé a rychlé stopy, na kterou svítilo slunce a ona stále držela.

Od středy lze zase očekávat ochlazení a nad 600 metry nad mořem i sněhové přeháňky. Sníh lze podle Kovaříka očekávat i v první dekádě března. „Tento měsíc je v našem regionu velmi specifický. Za 47 let, co sleduji počasí, jsem zažil, že 1. března bylo minus 30 a posledního plus 17 °C,“ dodal.