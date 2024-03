Desítky let sem chodí lidé nejen na pivo, ale poslechnout si i živou muziku. 24. března bude ale všemu konec. Právě v tento den totiž končí nájem Janě Roškové, která provozuje oblíbený hostinec ve středisku Meteor v karlovarských Tuhnicích. Jenomže ten musí ustoupit fitnesscentru, které je zde také dlouhé roky v nájmu a nyní se chce rozšiřovat. Zoufalí štamgasti nejenže sepsali petici za zachování hospůdky, ale o pomoc se dokonce obrátili i na vedení města. To výjimečně ve zcela privátní věci zafungovalo jako prostředník.

Oblíbený hostinec v Meteoru v Tuhnicích končí. Zázemí by mohl najít ve výměníku | Video: Kopecká Jana

„Záležitost jsme řešili i v rámci pravidelného Dne s primátorkou. A protože nás kontaktovali občané, kteří nám píší maily a chodí za námi, vyvolali jsme v této věci jednání. Pomáháme tak zajistit náhradní prostory pro tento hostinec, kde se konají i koncerty a lidé jsou sem navyklí chodit. Mluvili jsme kvůli tomu i s majitelem a ptali jsme se ho na dané okolnosti. Situace je ale taková, že fitnesscentrum se chce rozšiřovat a pokud mu majitel Meteoru nevyhoví, půjde jinam,“ vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

V úvahu tak přišel nedaleký výměník, který je ovšem funkční a patří společnosti Tima. „Jak jsme zjistili, ze strany Tima by problém být neměl, ale úprava prostor bude něco stát. Pokud se obě strany dohodnou, musela by se oddělit ve výměníku i stále funkční technologie. Pro nás je to všechno, co jsme mohli v této věci udělat, více do toho zasahovat nemůžeme,“ konstatovala primátorka.

Sama podnikatelka chápe situaci majitele Meteoru. „Rozumím tomu, ale mohl s námi o tom přece jen jednat dříve a ne nám dát tříměsíční výpověď. Nikdo jsme s tím nepočítali,“ povzdechla si nájemkyně.

Hostinec provozuje sedm let a byla by ráda, kdyby zůstal v Tuhnicích. „Je to přece jen tradiční podnik zdejších obyvatel, funguje tady takových šedesát let. Zatím se jiná alternativa kromě výměníku nerýsuje. Jednání jsme ještě neukončili,“ uzavřela podnikatelka, která v hostinci nabízí oldies diskotéky, rockové i country koncerty.