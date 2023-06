Obec Stružná si po letech nejistoty může konečně oddechnout. Bývalou zdevastovanou porcelánku odkoupila v elektronické dražbě za 4,5 milionu korun.

Rozvaliny po porcelánce uprostřed Stružné. | Foto: obec Stružná

Bývalá porcelánka ve Stružné má po přibližně třiceti letech nového majitele. Tím se stala právě tato obec, která má se zdevastovaným majetkem velké plány. "Uhradili jsme dražební jistotu ve výši 270 tisíc korun a 16. května se nám v elektronické dražbě podařilo za 4 660 000 korun pozemky o výměře 9 290 metrů čtverečních se sutí porcelánky vydražit," vysvětlila starostka Stružné Zuzana Večerková (STAN).

Porcelánka, která po roce 1990 několikrát změnila majitele, se nakonec dostala do rukou cizinců. "A od té doby šlo vše s kopce. Nikdo se o okolí sesouvajícího se bývalého závodu nestaral, ale uvnitř zato stačili vandalové rozebrat vše, co rozebrat šlo. Nakonec z ní zůstalo pouhé torzo bez jakéhokoli vnitřního vybavení, kolem něhož jsme alespoň umístili výstražné cedule, upozorňující lidi na hrozící nebezpečí, a pásky, Postupem doby se porcelánka začala stávat hrozbou pro chodce i řidiče, jelikož se pomalu, ale jistě, začala naklánět nad přiléhající komunikaci. A navíc dovnitř neoploceného areálu pronikaly zvídavé děti a následně také ti, co si doma uklidili a jako nejvýhodnější místo uložení jejich svinčíku se jim jevilo okolí porcelánky," líčila problémy s rozpadajícím se objektem v obci starostka.

A v této době se podle ní zjevil takzvaný podnikatel, který tvrdil, že objekt vydražil a začal rovnou s jeho bouráním. "Vše, co bylo kovové odvezl, a slehla se po něm zem. Nakonec celý případ skončil v rukou policie a u soudu. Věřitelé opakovaně podávali podněty k dražbě, ale ta byla záhadně vždy den před začátkem zrušena. Obec se tedy dražby nemohla nikdy aktivně zúčastnit," uvedla starostka. Přelom podle ní nastal až v loňském roce, kdy byl rozhodnutím soudu stanoven insolvenční správce dlužníka. Datum elektronické dražby byl určen a obec Stružná se do ní přihlásila.

A Stružná má s rozvalinou porcelánky velké plány. "Za prvé chceme co nejdříve rozdrtit a vytřídit stavební suť, následně zplanýrovat celý pozemek do jednolité roviny a pak například rozprodat na stavební parcely," konstatovala starostka. V úvahu připadá také stavba kulturního zázemí. "Část bychom mohli ponechat pro výstavbu technického zázemí pro obecní stroje a část prodat na výstavbu rodinných domů," řekla. Podle ní je ale nyní nezbytné rozvalinu a pozemky po porcelánce pouze vyčistit a zatím neřešit, protože i lidé budou mít náměty k dalšímu využití této parcely. A na ty je vedení Stružné zvědavé. "Po skoro 17 letech starostování můžu lidem s klidem říct: VENI,VIDI, VICI," zažertovala starostka Večerková.