Ostrov – Osmačtyřicet milionů korun investovala ostrovská radnice do obnovy letního tábora v Manětíně na Plzeňsku.

Zařízení, které patří ostrovskému domu dětí a mládeže, se tak během několika let stalo velmi moderním a vyhledávaným místem, kde tráví letní prázdniny stovky dětí. „Každý rok máme pět různě zaměřených turnusů a šestý určený výhradně pro sportovce,“ uvedla ředitelka domu dětí a mládeže Šárka Märzová s tím, že letos je ústředním tématem táborů Hollywood a vše, co k filmům patří. Zájem rodičů i dětí o účast na manětínském táboře každoročně vysoko převyšuje kapacitu, která činí zhruba 120 dětí a 20 dospělých. Zařízení navíc neslouží jen o letních prázdninách. „Pravidelně máme už od května plno. Prostory pronajímáme sportovcům na soustředění, školám v přírodě a podobně. Stejné je to v měsíci září,“ doplňuje ředitelka domu dětí a mládeže. Z rozpisu jednotlivých částek, které byly postupně od roku 2010 do tábora investovány, je jasné, že nejdražší byla obnova chatek, jídelny a klubovny, což dohromady stálo přes třiatřicet milionů korun. „Dalších sedm a půl milionu padlo na čističku odpadních vod, sociální zařízení, studnu a kanalizaci,“ vypočítal starosta Ostrova Jan Bureš.