Už deset let je znovu v provozu vlečka pro nákladní vlaky, které převážejí minerální vodu z Kyselky do Vojkovic. První vlak vyjel 28. srpna roku 2012. Jak informoval Pavel Novák ze společnosti Mattoni 1873, vlaky tím tak za celých deset let ušetřily jízdu více než 20 tisíců kamionů.

"Od srpna roku 2012 přepravila společnost Mattoni 1873 po kolejích na Moravu 669 tisíc palet se svými výrobky. Vypravených 762 nákladních vlaků nahradilo přes 20 tisíc jízd plně naložených kamionů. Využitím železniční přepravy tak výrobce pomáhá životnímu prostředí a ulehčuje silniční a dálniční síti v České republice," uvedl Novák.

Někdejší drážní vůz.Zdroj: Archiv Mattoni 1873

O obnově vlečky se v karlovarském Poohří mluvilo dlouhé roky. Osmikilometrovou železniční trať z Vojkovic do Kyselky nechal vybudovat Heinrich Mattoni a do provozu byla uvedena v roce 1895. "Veřejná osobní doprava na ní ale skončila už v roce 1935. Do roku 1997 pak fungovala jako nákladní vlečka. V roce 2012 společnost Mattoni 1873 investovala 10 milionů korun do rekonstrukce celé trati. Při ní bylo vyměněno 560 pražců a nahrazeno 820 metrů kolejnic. Od té doby jezdí vlaky z Kyselky celoročně, v sezóně je to dvakrát týdně," doplnil mluvčí společnosti s tím, že touto železniční dopravou řeší firma své zákazníky na Moravě.

Roční množství výrobků Mattoni 1873 přepravených po železnici během deseti let značně vzrostlo. Zatímco v roce 2013 to bylo 64 tisíc palet, v posledních letech je to už 70 až 80 tisíc palet. Trať ale neslouží jen převozu lahví s vodou, v posledních letech se po ní mohli svézt i návštěvníci kraje díky prázdninovému provozu osobní dopravy.

Provozovat vlečku není pro firmu nikterak jednoduché a ani levné. "Je to náročnější jak z hlediska organizace, tak finančně. I přes svůj ekologický přínos není železniční doprava nijak podporována nebo přinejmenším nejsou odstraňovány překážky, které komplikují větší využívání železnice pro přepravu výrobků. My ale vytrváváme, protože chceme, aby byl nápojový průmysl plně udržitelný, již řadu let pro to podnikáme reálné kroky a využívání železniční přepravy je jedním z nich,“ poznamenal Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.