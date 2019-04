Přibudou totiž další parkovací místa, výsadba a dojde i k terénním úpravám. Celkové náklady jsou vyčísleny na 14 milionů korun.

„Tato etapa je rozdělena na dvě části. V první chceme vybudovat parkoviště namísto nynější panelové cesty, kde už řidiči parkují. Je to kolem hřiště U velryby. Ve druhé části plánujeme zkulturnit prostranství za domem, ve kterém bydlí senioři,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Šlo by především o opravu cesty, výsadbu zeleně a další.

Jak upřesnil, celkové náklady jsou 14 milionů, lze žádat o dotaci.

„Její maximální výše je 6 milionů. Určitě o ni bude mezi městy a obcemi zájem, takže chceme být připravení ji čerpat,“ dodal Picka. Zelenou případné žádosti musejí dát zastupitelé.

Vypsat případnou dotaci by měl Státní fond rozvoje bydlení.

„Příjem žádostí je do konce května tohoto roku. Poté dojde k posuzování podaných žádostí, což bude v řádu měsíců,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města Katka Klepáčková.

To znamená zhruba konec léta. Poté by se musel vysoutěžit případný dodavatel, a pokud se nikdo neodvolá, mohly by práce začít na jaře příštího roku.

Na Vítězné se začalo stavbou centrálního dětského hřiště zvaného U velryby, další etapa byla regenerace náměstíčka u potravin, třetí v plánu je vnitroblok plus parkoviště a čtvrtá je výše uvedená.