Karlovy Vary – Komplikovaný přesun technologie, která zajišťuje výtrysk karlovarského Vřídla, se konat nebude. Současné vedení magistrátu zcela změnilo plány bývalé koalice a krenotechnologii, bušící srdce horkého léčivého pramene, ponechá v podzemí.

A tam bude také opravena. Přestože původně měla být vytažena do kontejnerů vedle bývalého hotelu Bílý lev. Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) bude oprava této technologie levnější, plánovaná cena přes dvacet milionů se tedy sníží, a také rychlejší. Vedení města ušetří i 5,4 milionu korun, které by si po opravě vyžádala úprava prostor před Vřídelní kolonádou a inženýrských sítí. Peníze, které zbudou, město podle Bursíka využije na zaizolování řeky Teplé a nové tři jímací vrty u Vřídla. S pracemi by se mělo začít ještě letos na jaře a trvat by měly maximálně pět měsíců.

„Do výběrového řízení, které na tuto zakázku vyhlásila bývalá koalice, se nikdo nepřihlásil, proto jsme s odborníky hledali jiné řešení. V havarijním stavu je strop pod vřídelní síní, který je o 30 centimetrů tenčí, než bylo původně plánováno. Ten je zdemolovaný a je třeba jej nahradit novým. Vytvoří se speciální betonová stavba, na kterou by se udělala nová konstrukce stropu tak, abychom ochránili nádrže na jímání vřídelní vody,“ uvedl náměstek Bursík.

Naposledy byl tento prostor podle něj opravován v roce 2008 a kroky, které se následně měly udělat, zůstaly na papíře. Konstrukce tak dožila. Tato varianta opravy Vřídla, kterou město nyní zvolilo, a s níž co nejdříve seznámí i zastupitele, není nijak nová. Na městě prý už leží od roku 1998.

Opravená Vřídelní kolonáda by měla podle vedení města vydržet přibližně deset let a tuto dobu chce využít k přípravě vypsání architektonické soutěže na novou kolonádu. Na dotaz, zda bývalé vedení města zvolilo příliš komplikovanou cestu při opravě Vřídla, náměstek uvedl, že tím byly ztraceny dva roky. „Chtěli bychom, aby návštěvníci Karlových Varů mohli co nejdříve opět obdivovat tryskající Vřídlo, které je symbolem města. A ne pouze postávat u tryskajícího praménku, který nyní bublá před Vřídelní kolonádou,“ dodal náměstek. I když připustil, že zatím se změněná varianta opravy připravuje, zdůraznil, že tato myšlenka reálná je.

Vřídelní kolonáda byla vystavěna podle návrhu architekta Jaroslava Otruby na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století na místě litinové kolonády ze 70. let devatenáctého století. Kvůli její budoucí podobě bylo uspořádáno první karlovarské referendum.