Boží Dar – Dětské centrum Žabička opět po roce zavítalo na Boží Dar se Zimním táborem pro rodiče s dětmi.

Užili jsme si zde týden od 21. do 26. ledna plný her, soutěží a tvoření, kterým nás provázela Zimní královna. Nechyběla ani školička lyžování na Novaku, a tak si někteří malí nelyžaři poprvé nazuli lyže na nohy a úspěšně zdolávali kopec. Na rodiče s dětmi čekaly také výlety do Ekocentra, solné jeskyně a bazénu. Program byl opravdu nabitý a všichni si užívali každý den naplno. Našli tu také nové kamarády a užili si spoustu legrace. Příští rok opět „Hurá na hory“.

Barbora Zavadilová