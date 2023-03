Turistickou vycházku si připravilo karlovarské Divadlo dětí. Dospělí i děti se vydali z obce Doubí, kolem Svatošských skal až do Lokte. Tam čekala na děti divadelní pohádka.

Karlovarské Divadlo dětí nachystalo další výlet pro děti i dospělé. Tentokrát všichni vyrazili pěšky na hrad Loket kolem řeky Ohře. | Foto: Foto: Kristýna Machačová

"Na turistický pochod přichystalo březnové sobotní ráno Divadlu Dětí sněhovou nadílku. O to větší byla naše radost, když jsme se i přes nepřízeň počasí sešli na domluveném parkovišti v hojném počtu," sdělila Kristýna Machačová z Divadla dětí Karlovy Vary. "Přesně v 10 hodin jsme vyrazili poklidným tempem směrem do Lokte. Za necelé tři hodiny jsme dorazili do cíle, jímž byl Hrad Loket," popsala cestu.

Zde bylo pro účastníky pochodu připraveno teplé zázemí, možnost občerstvení a také prohlídka hradu. "V půl třetí odpoledne jsme se všichni sešli ve velkém sále, kde začalo představení Divadla Dětí z cyklu pohádek O Kvítkovi Vítkovi – Jak čmeláček vítal jaro. Dospělým i malým divákům se pohádka velmi líbila a s herci se na závěr rozloučili hlasitým potleskem," sdělila Kristýna Machačová.

Po divadle se někteří z turistů vydali domů svými auty, jiní si naopak nenechali ujít cestu vlakem. "Divadlo Dětí děkuje všem zúčastněným a již se těší na plánování další akce, tentokráte dubnové – Vítání jara," dodala Kristýna Machačová.