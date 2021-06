Rekordní teploty panující v našem regionu, vyhánějí lidi k vodě už od brzy dopoledne. někteří volí plovárny, jiní zase bazény na zahradě.

Před vedrem utíkají lidé k vodě už ránoZdroj: Deník/Roman Cichocki

Hrad Vildštejn ve Skalné slavil Slunovrat a dvacáté výročí

Ve Skalné to žilo, a to celý víkend. Hrad Vildštejn měl totiž důvod k oslavám, a to hned několikrát, jak sdělila PR manažerka hradu Petra Hlinovská. „Slavit budeme vše. Dvacáté jubileum, léto, ale i to, že snad už můžeme normálně žít.“

Ve Skalné to žilo, a to celý víkend. Hrad Vildštejn měl totiž důvod k oslavám, a to hned několikrát, jak sdělila PR manažerka hradu Petra Hlinovská. „Slavit budeme vše. Dvacáté jubileum, léto, ale i to, že snad už můžeme normálně žít.“Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

Zatopený lom Sorgen u Františkových Lázní ožil díky letnímu počasí

Slunce, voda, příroda, hodně opalovacího krému a dostatek studeného točeného piva. Tak to vypadá ve dříve zatopeném kaolinovém lomu Sorgen.

Slunce, voda, příroda, hodně opalovacího krému a dostatek studeného točeného piva. Tak to vypadá ve dříve zatopeném kaolinovém lomu Sorgen.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

Nejlepší stavbou roku je Sparkasse, lidé zvolili Korunního prince

Projektantem roku je Martin Šafařík, který pomáhal Karlovým Varům se statickým zajištěním svahu nad kinem Čas.

Mezi veřejností získala nejvíce bodů rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf v Kyselce. Ten z celkových 7 226 hlasů získal 1 620.Zdroj: Stavby Karlovarska

Zase uklidíme Sorgen. Děti se v Soosu učily o přírodě

Příroda a pořádek. Tak by se dala popsat akce, která probíhá dnes od ranních do večerních hodin ve spolupráci s Národní přírodní rezervací Soos.

Příroda a pořádek. Tak bychom mohli popsat akci, která probíhá od ranních do večerních hodin ve spolupráci s Národní přírodní rezervací Soos.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

Hospoda U Lípy se právem řadí mezi tradiční kulturní stánky v kraji

Hudebník a podnikatel Jan Bitman je zdárným příkladem toho, že když člověk chce, může se stát z jeho koníčka zaměstnání.

U Lípy je svými akcemi vyhlášená.Zdroj: U Lípy

