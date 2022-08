Už během září by mohla být zpřístupněna část právě budovaného přírodně - volnočasového areálu Náplavka v karlovarských Tuhnicích. Přislíbil to ve středu Karel Bozděch, stavbyvedoucí a jednatel firmy Videst, která Náplavku buduje. Celé dílo by pak mělo být hotové začátkem listopadu.