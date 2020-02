Totální destrukci Vřídelní kolonády se městu Karlovy Vary zatím daří odvracet. Už nyní bude stát oprava 40 milionů korun. Opravy ale polykají další miliony a komplikace se přímo vrší. Kdy se unikátní tryskající Vřídlo vrátí do důstojného kolonádního prostředí, zda s technickým zázemím nákladně či provizorně opravit i nynější kolonádu, nebo vypsat architektonickou soutěž a postavit budovu novou, to řešili zastupitelé na svém posledním zasedání. Nakonec souhlasili s obojím. „Základní životní funkce Vřídla jsou zachovány, ale je ve stavu klinické smrti. Jde o zhoubný novotvar, který se rozrůstá, a aby kolonáda důstojně fungovala, je nutné komplexní řešení,“ uvedl zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci), člen pracovní skupiny na obnovu kolonády. Jsou v ní zastoupení kromě zastupitelůi odborníci a až dosud řešila pouze havarijní stav kolonády. Aby ale mohla v práci pokračovat a určit i její design a jak se bude využívat, k tomu potřebovala komise další mandát. Ten od zastupitelů obdržela, ovšem rozsah prací, které přímo nesouvisí s havarijním řešením, vzali pouze na vědomí. V rozpočtu města tyto peníze v řádu stovek milionů totiž nejsou. Zastupitelé se dohodli i na vypsání mezinárodní architektonické soutěže, ovšem pouze jako ideový záměr.

„Když se budeme o budovu starat, vydrží ještě patnáct let. Má svou kvalitu, ale nemá správné využití,“ uvedl Petr Kropp,“ šéf Kanceláře architektury města (KAM), kterou zastupitelé nově začlenili i do pracovní skupiny na obnovu kolonády. KAM už v roce 2018 na objekt vypracovala studii, a po její aktualizaci tak bude mít město k dispozici informace o rozsahu a nákladech rekonstrukčních prací, které zajistí fungování kolonády v dlouhodobější perspektivě. „Až pak se rozhodne, zda zvolí architektonickou soutěž ideovou či projektovou, nebo zda objekt bude v kondici, kdy bude sloužit dalších 30 až 50 let,“ uvedl zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

Podle něho nebude moci být nová kolonáda zhotovena bez státní intervence. Podle Pirátů by město mělo především občanům předložit vizi, jak by měla Vřídelní kolonáda vypadat v horizontu 10 až 20 let, a jít si za ní. „Stále nevíme, kolik peněz by to stálo, aby současná podoba kolonády byla funkční alespoň těch deset let. Pokud by měla stát ještě 50 let, bude efektivnější peníze házet do bezedné jámy. Karlovy Vary si zaslouží Vřídelní kolonádu hodnou 21. století, prioritou by měla být architektonická soutěž a nová kolonáda nejpozději do roku 2030,“ uvedl za Piráty zastupitel Jindřich Čermák.

Sejmout se musí také umělecké sklo v kopuli

Karlovy Vary – Havarijní stav Vřídelní kolonády v Karlových Varech a stále nejistá otázka, co s ní vlastně bude, byly důvodem páteční prohlídky této karlovarské dominanty, které se zúčastnil ředitel správy kolonád Milan Trnka, náměstek primátorky Petr Bursík, radní Martin Dušek či ředitel infocentra Josef Dlohoš. Při ní náměstek Bursík konstatoval, že při rekonstrukci se stále odhalují nové problémy. Tím nejnovějším smutným zjištěním je například velmi špatný stav skel v kopuli nad samotným výtryskem Vřídla. „Přišli jsme na to asi před čtrnácti dny. Nechali jsme si odhadnout, kolik bude stát jen jejich sejmutí, je to tři sta dvacet tisíc korun,“ upřesnil Bursík.

Zatím není jisté, zda k demontáži skutečně dojde, ale vzhledem k zajištění bezpečnosti lidí je sejmutí skel prioritou. „Jde o umělecké dílo. Výplň kopule byla vyrobena v někdejší sklárně v Železném Brodě a jde o speciální lehané sklo. Firem, které ho dnes dělají, je v republice hodně málo. Předpokládáme, že výroba nových skel by vyšla na statisíce korun,“ poznamenal náměstek primátorky s tím, že tento týden se sejde pracovní skupina, která se bude zabývat právě otázkou skleněné výplně v kopuli. Skupina se bude zabývat otázkou, zda je návrat skel vůbec smysluplný. Vše záleží na tom, zda se uskuteční architektonická soutěž, nebo ne. Sejmutí skel nebude vůbec jednoduché, uskuteční se zvenku, a to kousek po kousku. Nejde totiž o výplň, která by se stejně jako v autech rozbila na malé, bezpečné částečky.

Při prohlídce Vřídelní kolonády všichni přítomní měli možnost nejen nahlédnout do podzemí, ale i na střechu, která se v současné době rekonstruuje. Zazněl dokonce názor, že by se střecha mohla v budoucnu využít jako terasa. „Výhled odtud na lázeňské území je totiž naprosto unikátní,“ připustil Bursík, podle něhož by zpřístupnění střechy ale stálo další velké peníze, protože by se musely řešit bezpečnostní prvky.

Otázkou zůstává návrat výtrysku Vřídla. „Doufám, že se to stihne do mezinárodního filmového festivalu. Hovoříme stále ale jen o odvrácení havarijního stavu kolonády, který počítá se znovuzprovozněním výtrysku na původním místě. V tuto chvíli se tedy nebavíme o stěnách haly, ani o povrchu podlahy či o materiálu, z nějž bude nádrž pro Vřídlo. To nyní neřešíme. Hala se bude moci otevřít i v hrubém stavu. Může tedy zůstat otevřená, bez stěn. Hlídat ji budou dvě bezpečnostní kamery,“ uzavřel Bursík.