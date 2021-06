Přes dva tisíce podpisů už je na petici proti plánované výstavbě nového letního kina na koupališti Rolava, který se nachází v těsné blízkosti jednoho z největších karlovarských sídlišť Čankovská. Petice koluje mezi lidmi přitom teprve několik dnů. Souběžně s ní vznikla ještě jedna, která naopak prosazuje zachování starého Letního kina u Richmondu.

Co si o plánech města myslí samotní obyvatelé Čankovské: "Já jsem nad touto informací žasla a opravdu jsem tomu nevěřila. Vždyť tu přece jedno letní kino je. Město do něho investovalo mnoho peněz a přece se tam nějaké akce konat mohou. O petici proti letnímu kinu na Čankovské víme a právě jsme se o tom bavili," prohlásila jedna z obyvatelek sídliště. "Já už jsem ji podepsala. Byla jsem mezi prvními. Vadí mi především produkce, která tu bývá hodně hlasitá. Také samotný provoz Rolavy bývá hlasitý i ve večerních hodinách. Mám malé dítě. Člověk nemůže v létě ani větrat, protože slyšíte všechno. A ten nepořádek, který tu bývá," přidala se další žena. "Letní kino do této zástavby nepatří, ať si ho město udělá někde jinde," poznamenala první z žen. "Já si myslím, že to je dobrý nápad. Tam vzadu stejně nic není. Mně se to líbí," uvedl mladší muž.

"Zásadně mi to vadí. Tady je relativní klid. Staré letní kino je zavedené a má i historickou stopu. Absolutně se sem nehodí, kdežto to staré má vynikající místo," reagovala starší žena. "Podle mě má Rolava sloužit úplně jinému charakteru. Myslím si, že jde v tomto případě o peníze," ozval se jeden z místních mužů a starší obyvatelka dodala: "To víte, že ano. To je zase jen nějaké chytračení."

Jak už Deník před pár dny informoval, kolem obou letních kin je v poslední době velmi rušno. A není to jen kvůli peticím. Kulturní komise města oslovila někdejšího zájemce o staré Letní kino Tomáše Procházku, aby s ním projednala jeho případné záměry. Vedení radnice přiznává, že neví, co bude se starým letním kinem. "Klub není zkolaudovaný a potřebuje investici v řádu přibližně 14 milionů korun. Letní kino lidi netáhne a město nechce cpát miliony do provozu, kde by promítání pro jednoho člověka stálo takové peníze," vysvětloval například náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Procházka, který chtěl provozovat kino ještě před covidem, si už není jistý, zda by ho nyní vůbec chtěl do nájmu. Nejde mu přitom o klub, ale jen o venkovní prostory. "Pokud ale město chystá letní kino na Rolavě i s pořádáním koncertů, tak je nesmysl, abych já něco podobného dělal ve starém areálu. Vyčkám, jak se vyřeší jednání ohledně Rolavy," konstatoval.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) minulý týden připomněla, že město stále na nové letní kino nemá projekt, amfiteátr není ani součástí žádné koncepce. "Máme pouze studii. Zbytečně se kolem toho dělá bublina, protože letní kino na Rolavě není dogma. Teprve letos v létě budeme dělat hlukové zkoušky," dodala primátorka, která odmítá, že je areál starého letního kina připraven pro nějakého developera, který by ho chtěl přestavět na luxusní hotel.

Za oběma novými peticemi stojí politik z Toužimska Petr Ajšman. "My víme, kdo zatím je. Je to Petr Ajšman. A víte, že je překvapivé, že právě tento člověk za mnou nedávno přišel se záměrem postavit v lokalitě starého letního kina přírodní lázně? Tak nejdříve přijde s tímto a za pár dnů sepisuje petice," reagoval náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci).

Ajšman potvrdil, že je iniciátorem dvojpetice. "S těmi lázněmi je to ale trochu jinak a pan náměstek to špatně pochopil. Ano, přišel jsem za ním s tímto nápadem. Termální lázně, které jsem měl na mysli, mají mít ale ryze přírodní charakter bez jediného hotelu, bez betonu. Napadlo mě je umístit na louku ve svahu, která je před letním kinem. Jsme největší české lázeňské město a přírodní lázně, jaké jsou třeba na Slovensku, nemáme. A to si myslím, že je velká škoda. Místu by to navíc dodalo hodně na atraktivitě," dodal politik.