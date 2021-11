I když majitel zchátralého pivovarského areálu v karlovarských Rybářích společnost AF Company plánovala, že by touto dobou mohl už mít územní rozhodnutí na výstavbu nové čtvrti v této lokalitě, skutečnost je kvůli koronavirové pandemii poněkud jiná. Investor má skluz v projektové dokumentaci a kvůli tomu se posunuly i další termíny. Miroslav Příkop, který zpracovává pro společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov, projektovou dokumentaci, pro Deník uvedl, že k demolici budov by mohlo dojít zřejmě až na podzim příštího roku.

"Trošku jsme se zbrzdili. Pracujeme nyní na dokumentaci a termíny posouváme. Nějaký čas jsme na projektu nepracovali, byly to takové tři až čtyři měsíce. Dnešní situace je totiž hodně nejistá, nestálá, nikdo neví, co bude. Těžko se s tím pracuje, přitom na to musíme reagovat, když třeba ani nevíme, jak se dále budou vyvíjet ceny nemovitostí. Naším cílem není navyšovat zisk, ale potřebujeme si být jisti, že budeme schopni uhradit náklady, které rostou. V některých komoditách jde o násobné navýšení cen," vysvětloval Příkop.

Jak dodal, investor upravil interně některé změny ve svých plánech, na základě nichž bude možné následnou výstavbu například více etapizovat. "Zda bude více etap nevíme. Jen jsme chtěli mít možnost záměr rozdělit do několika částí. Rozhodně to ale neznamená, že bychom od projektu ustoupili, to určitě ne i vzhledem k tomu, že pozemky se nacházejí ve velmi lukrativní lokalitě a navíc jsou investora. Projekt navíc zůstává také ve stejné dimenzi," upřesnil projektant.

Ještě podle plánu z počátku letošního roku byla naděje, že na konci letošního roku mohl majitel dostat územní rozhodnutí, čímž by dostala demolice zchátralých objektů, které obývají narkomané a bezdomovci, zelenou. "Teď to vypadá, že bychom na jaře příštího roku mohli zahájit územní řízení, na podzim bychom mohli dostat územní rozhodnutí. Pak by se mohlo začít s bouráním," dodal Příkop.

V rámci původní první etapy by mělo dojít k výstavbě 140 bytů. Místo hlavní vysoké budovy pivovaru plánuje majitel velký bytový dům, kde budou v podzemní části garáže, v přízemí obchody včetně hypermarketu. V rámci první etapy by měl být postaven ještě jeden velký bytový dům, i v něm se počítá s obchody a službami. Zmíněné dva objekty mají mít zelenou střechu a pět až šest pater. Ve studii se je naplánováno i nové náměstíčko uprostřed Nového centra Rybáře, jak je přestavba pivovaru nazvána. Nové centrum by mělo být propojené s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice. Ve druhé etapě se pak mají postavit řadové domy poblíž ulice Kosmonautů.