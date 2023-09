Obžalovaný karlovarský radní Bursík nabídl rezignaci. Mateřská ODS ho podržela

Odstoupení Petra Bursíka (ODS) do soudního rozhodnutí by uvítala opoziční KOA i SPD. Názor Pirátů a hnutí ANO zatím Deník nezískal, ačkoliv je s dotazem oslovil. Bursík sám od roku 2019 tvrdí, že si není vědom toho, že by někomu způsobil újmu.

Petr Bursík | Foto: Deník/Jan Havelka