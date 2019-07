Nedávné kontroly například ukázaly, že hrozí pád stavebního materiálu. A tak tam minulý týden byly umístěny ochranné sítě.

„Mají ochránit vodáky, kteří pod Chebským mostem proplouvají,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. „Je to jen prevence, zatím naštěstí na žádného vodáka kus mostu nespadl,“ konstatovala mluvčí.

Samotní vodáci to ani netuší. „To jsme nevěděli. Zatím se opravdu nikomu naštěstí nic nestalo. Jsme hodně v kontaktu se stavbaři na Doubském mostě a musím říci, že nám vycházejí maximálně vstříc,“ konstatoval Miloslav Pražák z půjčovny lodí Dronte.

Most prochází v poslední době opakovanými kontrolami. Při té poslední se podle mluvčí ukázalo, že materiál není příliš stabilní, a proto se vedení města rozhodlo pro instalaci sítí. Město za ně zaplatilo 212 tisíc korun.

„Firma, která tam prováděla před několika dny diagnostiku, si z mostu odebrala vzorky. Na podzim provede ještě další kontrolu mostu. Závěry z kontrol bychom pak měli mít k dispozici v lednu příštího roku,“ upřesnila mluvčí magistrátu.

Otázkou je, co se bude s Chebským mostem nakonec dít. Vedení města totiž v minulosti uvažovalo, že by se z té nejstrategičtější křižovatky U Becherovky, která je nyní řízena semafory, stal kruhový objezd. „Budoucnost dopravy v tomto úseku vyplyne z právě dokončovaného generelu dopravy města. Se všemi doprovodnými procesy a vyhodnocováním připomínek by měl být dokončen už letos na podzim,“ dodala Kyselá.