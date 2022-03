"Zkušební provoz zahájí centrum 1. března 2022 od 17:00 hodin, po otestování systémů a procesů plynule přejde do ostrého provozu," uvádí krajská mluvčí Jana Pavlíková. Centrum bude přijímat uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, kteří se zde zaregistrují, získají umístěnku pro ubytování v regionu, zdravotní pojištění a vyřídí žádosti o příslušné dávky ze sociálního systému. "Na chodu centra se budou podílet zástupci Policie ČR, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Úřadu práce, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Karlovarská krajská nemocnice a dobrovolníci - tlumočníci, sociální pracovníci apod.," dodává mluvčí. KACPU bude podle ní připraveno zprostředkovat psychologickou první pomoc, zdravotnické ošetření, ale také duchovní podporu a transporty do přidělených ubytovacích kapacit.

Centrum má příchozím Ukrajincům pomoci vyřídit veškeré procesy na jednom místě. „Krajské asistenční centrum se stane klíčovým uzlem, kam by všichni občané Ukrajiny prchající před válkou měli být v našem regionu nasměrováni. V centru budou moci po dlouhé cestě v klidu vyřešit základní potřeby, tedy se zaregistrovat a získat speciální status, aby mohli čerpat dávky hmotné nouze. Bude jim přiděleno ubytování se stravováním a vyřízeno zdravotní pojištění. Koordinátorem centra bude Hasičský záchranný sbor,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek s tím, že podobná centra vznikají ve všech regionech republiky.

Tlumočník i vytopené stany

Detaily provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině popsal náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf. „Centrum bude fungovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vytvoříme pro uprchlíky takové prostředí, kterému budou rozumět, tedy s označením v ukrajinském jazyce a s tlumočením. Na konci celého procesu by měl být nově příchozí uprchlík zaregistrován, s nárokem na dávky v hmotné nouzi, s vyřešeným ubytováním a zdravotním pojištěním," vysvětlil Volf.

Na ukrajinských hranicích se vydělává na uprchlících. Za osobu chtějí i 300 euro

Změní se také prostranství před arenou. "Na parkovišti vybudujeme stanové městečko, aby přijíždějící mohli vyčkat ve vytopeném stanu, najíst se, počítáme se zajištěním základní psychologické pomoci, případně i služeb pro hendikepované občany. Zajistit provoz centra bude velmi náročné, pro jeho obsluhu budeme potřebovat 25 – 30 lidí na jednu směnu. Velmi oceňuji ochotu a nasazení všech subjektů, kteří se na vybudování centra podílejí,“ vysvětlil Volf.

Ukrajince bude registrovat cizinecká policie. „Přítomni budou také policejní krizoví interventi, kteří se zaměří na akutní řešení problémů. Pro ostatní cizince, mimo občany Ukrajiny, budou nadále ve standardní činnosti sloužit oddělení pobytových agend cizinecké policie v Karlových Varech a v Sokolově v daných úředních hodinách,“ uvedl krajský policejní ředitel Petr Macháček.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje rovněž uvádí do provozu informační linku pro občany Karlovarského kraje, kteří hledají informace o tom, jak mohou materiálně i finančně pomoci, kde mají nabídnout ubytování a další údaje. Telefonní číslo linky je: 950 380 180 a volat bude možné v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hodin. Kontakt pro veřejnost do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině je možný na telefonních číslech 724 139 770 a 723 640 133.

"V souvislosti se zahájením činnosti centra pro uprchlíky se také v rámci KV Areny přesunulo očkovací centrum, a to do prostor bývalé ordinace sportovního lékaře, kde začne působit od středy 2. března 2022," dodala krajská mluvčí.

Lidé se ptají po krytech, kraj jich má k dispozici sedmdesát