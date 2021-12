Od pondělí 6. prosince budou v Karlových Varech fungovat dvě očkovací centra, které zvládnou odbavit až 2000 zájemců denně.

Očkování v KV Areně. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Oficiální velkokapacitní očkovací místo v Karlových Varech se znovu vrací do KV Areny. Potvrdila to ve středu nejen mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová, ale i náměstek primátorky Tomáš Trtek. Jak už Deník tento týden informoval, jediné očkovací centrum v krajském městě je nyní v obchodním centru Varyáda, které už ovšem nezvládá odbavit zvýšený počet zájemců, jenž se v současné době pohybuje kolem 400 za den. Slouží totiž nejen pro objednané, ale zároveň pro neregistrované pacienty. Nemocnice proto hledala vhodné prostory pro další místo. Nakonec je našla opět v kongresovém centru, kde očkovací centrum fungovalo od jara až do září. Zatímco tehdy zdravotníci očkovali lidi přímo ve vstupních prostorách, nyní se budou vakcinace podávat z druhé strany. Jednou z alternativ pro druhé centrum byl třeba i nový depozitář krajské knihovny.