Kritiku tam sklidil kvůli přednostnímu podání vakcíny i bývalý hejtman Petr Kubis (ANO) a s ním i 24 sokolovských strážníků, jimž velí. „Jsem očkovaný. Volali nám z nemocnice, že mají volnou vakcínu a zda o očkování máme zájem. Souhlasili jsme a já na tom nevidím nic špatného. Strážníci jsou v kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní, naposledy se 10 dnů střídali 24 hodin u bezdomovce v izolaci. A vypomáhají na odběrných místech,“ uvedl Kubis. Sám byl na seznamu jako poslední a uvedl, že po vlně kritiky už toho lituje. Deník zjistil, že sokolovští strážníci i on sám ve volném čase pomáhají zdravotnickému personálu v nejdeckém zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Rehos, kde s covidovými pacienty přicházejí do kontaktu. O tom, jak se vakcína v kraji přiděluje, jaká je strategie očkování a zda existují VIP seznamy, pohovořil pro Deník hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Kolik vakcín pro očkování kraj získal? A kdy?

V prvních třech týdnech jsme obdrželi tři plata po 195 lahvičkách, 4. týden dvě plata, v tomto týdnu dvě plata, tedy 390 lahviček.

Jakým způsobem byla vakcína distribuována? Obdržela ji karlovarská nemocnice, která ji pak rozeslala do ostatních zdravotnických zařízení v kraji?

Vakcína byla zavezena do Nemocnice Karlovy Vary, na oddělení klinické mikrobiologie, kde jsou vhodné podmínky pro její skladování. Odtud byla distribuována do očkovacích center – kromě Karlových Varů do Sokolova a Chebu, část pro mobilní tým, který očkuje v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Kdo rozhoduje o tom, kdo bude očkován a kdy? Byla tato strategie předložena krajské radě ke schválení?

Autorem je tým pod vedením lékaře Josefa Märze. O tom, kdo bude očkován, rozhodla státní očkovací strategie, v souladu s ní jsou očkovány prioritní skupiny – nyní zdravotníci v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, složky integrovaného záchranného systému, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb a senioři 80+. Vedení kraje se seznámilo s očkovací strategií před její prezentací na tiskové konferenci médiím 19. ledna. Následně byla zveřejněna na krajském informačním portálu. Oficiálně ji rada kraje vezme na vědomí v pondělí 1. února.

Existuje kontrola nad rozdělením vakcín? Kam se mají obrátit starostové, případně ředitelé domovů pro seniory a pečovatelských služeb, pokud nemají naočkované klienty?

Kontrola nad rozdělením vakcín musí fungovat, veškeré aktivity spojené s vakcinací v našem kraji má na starosti krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková, která je v kontaktu s centrálním řídícím týmem i Ministerstvem zdravotnictví. Starostové a ředitelé domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou byli obesláni odborem sociálních věcí krajského úřadu, který ve spolupráci s krajskou koordinátorkou a mobilním odběrovým týmem připravuje plán očkování v jednotlivých pobytových zařízeních sociálních služeb.

Na základě upozornění hejtmanů vláda nedávno zjistila, že do prioritní skupiny nebyli zařazeni klienti a zaměstnanci domů s pečovatelskou službou. S očkováním jejich klientů a zaměstnanců ale počítáme.

Jaké má kraj informace z Ministerstva zdravotnictví o tom, že dodávka vakcín bude pozastavena? A pokud budou kráceny, jak to budete řešit?

Tyto informace máme z videokonferencí hejtmanů s vládou, případně se zástupci Ministerstva zdravotnictví, komunikují o nich krajští koordinátoři. Krácení dávek musí kraj řešit tak, že nebude dočasně nabízet nové termíny očkování.

Co se týče seniorů 80+, nerušíme žádný termín, připravenou máme i druhou dávku, tak aby byli všichni přeočkováni. Sice nevypisujeme nové termíny, ale nic jsme v systému nerušili a neuzavřeli. Naopak, senioři 80+, kteří měli rezervace na pozdní jarní termín, květen a podobně, jsou postupně přeobjednáváni na únor. Konkrétně v minulém týdnu se podařilo na únorové termíny přeobjednat všechny zájemce starší 90 let, to je velmi dobrá zpráva. Pokračujeme dál včetně mobilního očkovacího týmu, který plánuje výjezdy do pobytových zařízení sociálních služeb i domů s pečovatelskou službou opět tento týden.

Má vedení kraje informace o tom, že byli přednostně očkováni lidé, kteří na vakcínu neměli v první fázi nárok? Hovoří se o tom, že jsou očkovány učitelky mateřských škol v Chebu, případně další VIP osoby, například krajský policejní prezident. Ředitelka Karlovarské krajské nemocnice Uhlíková hovořila o tom, že byl zpracován seznam zájemců o očkování, kterým byla podána zbylá vakcína, aby ji nemocnice nemusela vyhodit. Bude se o něj zajímat vedení kraje?

Takové informace se ve veřejném prostoru objevily, žádný konkrétní podnět však vedení Karlovarského kraje neobdrželo. Krajský policejní ředitel plukovník Petr Macháček byl původně vytipován mezi zástupci složek IZS k očkování, protože je v osobním kontaktu s policisty zajišťujícími provoz v odběrových místech i s těmi, kteří zabezpečují regulaci dopravy u mobilního odběrového místa a podobně. Nicméně možnosti absolvovat očkování se vzdal ve prospěch kolegů, kteří jsou součástí kritické infrastruktury, nebo přímo v rámci součinnosti s Karlovarskou krajskou nemocnicí pomáhají na odděleních s covid pozitivními pacienty, a jsou tak v přímém kontaktu s potenciálně nakaženými osobami.

V současnosti máme už naočkovány například všechny zájemce oddělení ARO a emergency z KKN a všechny zájemce ze zdravotnické záchranné služby včetně druhé dávky.

Před zahájením očkování v našem kraji jsme oslovili zdravotnická zařízení a složky IZS, aby vytvořily a zaslaly seznamy těch, kteří podle priorit státu mají být očkováni. Data musí mít k dispozici krajská koordinátorka a vzhledem k tomu, že jde o osobní údaje, nemůže je požadovat vedení kraje a není v souladu se zákonem je zveřejnit. Samozřejmě vůbec nemáme žádný problém s tím, aktuálně informovat média i veřejnost o počtu očkovaných, údaje jsou dostupné i na stránkách ministerstva zdravotnictví.