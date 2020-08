/FOTO/ Třicáté narozeniny oslavil oční stacionář v Chebu. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami jsou jediné v Karlovarském kraji, a i v republice je podobných zařízení jako šafránu.

Oslava očního stacionáře. | Foto: Deník / Jana Bežáková

„Je to neuvěřitelný pocit, když něco založíte a ono to třicet let funguje,“ uvedla lékařka Jana Žmolíková, která společně s ortoptistkami Jarmilou Rybovou a Vlastou Loudovou stacionář založila. „Nastoupila jsem v Chebu na oční v roce 1970 a začala jsem se brzy zabývat dětmi. V květnu roku 1990 mě napadlo, že by bylo dobré, aby byla školka hlavně pro výcvik tupozrakých dětí. A během několika měsíců jsme otevírali,“ zavzpomínala na začátky. Do mateřské školy tehdy docházely zejména děti, které měly oční problémy. Většinou šilhaly, nebo byly tupozraké.