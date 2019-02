Karlovarský kraj – Spor, který se rozhořel mezi hejtmanstvím a lidmi, kteří odmítají výuku civilních pilotů na mezinárodním letišti v Karlových Varech, dostal další rozměr.

Nyní kraj projekt společnosti F-Air spojil s vysokou školou, konkrétně s Českým vysokým učením technickým (ČVÚT). Tato škola podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) souhlasí s otevřením své dopravní fakulty v Karlovarském kraji, která by připravovala studenty mimo jiné právě na profesní dráhu civilních dopravních pilotů.

„Zájem studentů o toto studium je, a to i ze zahraničí. Výuka by tak mohla probíhat i v angličtině. Letecká doprava se dnes natolik rozšiřuje, že profese pilota či mechanika jsou profesemi nedostatkovými a zájem o tyto obory stoupá ,“ vysvětlila hejtmanka.

„Chceme mít ale v ruce závazný dokument s garancí otevření dopravní fakulty ČVÚT, a to v horizontu tří let,“ zdůraznila hejtmanka. Vysokoškolské studium by podle ní uvítali i zájemci o práci v moderním testovacím polygonu, který u Sokolova hodlá vystavět společnost BMW. Na fakultě by mohlo podle prvnotních předpokladů studovat až 600 lidí.

Finanční prostředky na vybudování školy by chtěl kraj získat z programu Restart, který vláda vyhlásila na podporu strukturálně postižených krajů, mezi něž patří i ten Karlovarský. Jenomže i tento ambiciózní plán má háček. ČVÚT dlouhodobě spolupracuje se společností F-Air, proti které lidé protestují a v petici žádají, aby od výcviku leteckých pilotů kraj odstoupil. Kraj je tak připraven o tomto záměru znovu diskutovat s lidmi okolních obcí a měst i se starosty.

Pokud by se kraji podařilo smlouvu s ČVUT podepsat, vznikly by pracovní týmy, které by začaly konkrétní podmínky a zabývaly by se například otázkou zázemí fakulty. „Pokud vyjdou všechna jednání , myslím si, že je to na jednání o samostatné budově školy,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Zástupci kraje se podle hejtmanky mohou také znovu otevřít odsunutý projekt vědeckotechnického parku, který tak dostal konkrétní náplň. Hejtmanka protesty a obavy lidí z výuky civilních dopravních pilotů chápe, ale také podotkla, že karlovarské mezinárodní letiště má statut letiště veřejného, proto není možné letadlům přistání a vzlet letadlům odmítnout.

„Pokud by tedy škola F-Air našla zázemí jinde, letiště by stále mohla využívat,“ zdůraznila hejtmanka. A dodala, že stále více stížností kraj eviduje na akrobatické létání, proto připravuje s klubem novou smlouvu. Záměr výuky civilních dopravních pilotů odmítli i karlovarští zastupitelé. „Usnesení bylo jasně dané, proto vyjednáváme,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. (ANO). Vznik pobočky ČVUT nicméně schvaluje. „Pokud by se tady otevřela další vysoká škola, tak by to bylo pro Karlovy Vary jedině dobře,“ dodala. primátorka.