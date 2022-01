Kvůli enormnímu nárůstu nových případů omikronu nestíhají zaměstnanci odběrových míst na Karlovarsku odbavovat lidi, kteří si přijdou udělat test PCR bez předešlé rezervace. K omezení museli přistoupit i v nově otevřeném odběrovém místě v karlovarské ulici Třeboňská poblíž koupaliště Rolava, které funguje asi dva týdny. Ihned se dostalo mezi nejvyhledávanější centra v Karlových Varech, a to díky nejen své prodloužené otevírací době, která je ve všechny dny kromě soboty až do 19 hodin, ale právě i díky tomu, že se tam lidé nemusejí dopředu objednávat.

"Lidi bez rezervace bereme jen v případě, že máme prostoj, toho už ale příliš není, přednost tak mají ti s objednávkami. Nestíháme. Pokud k nám někdo přijde bez rezervace, velice nás to administrativně zdržuje, protože ho musíme zavést do systému. Většina lidí to chápe, jsou ale bohužel i tací, kteří jsou nepříjemní. Děláme, co můžeme. Je tu takový frmol, že jsem si od rána ani nemohla odskočit," říká zaměstnankyně testovacího centra, které provádí PCR nejen klasicky z nosu, ale i ze slin.

Od soboty přestali brát lidi bez předešlé rezervace ve velmi vyhledávaném centru u karlovarské Varyády. "Bez objednávky nebereme," vysvětluje lidem před stanem Andrea Hájková z testovacího centra. "Nařízení platí od soboty až do odvolání. Lidé bez objednání nás bohužel zdržují. Máme tu opravdu velký nával. Denně uděláme 300 PCR testů, z toho byla více než třetina bez objednávek, to už se nedá zvládnout. Nemáme si čas dojít ani najíst, napít," svěřuje se zaměstnankyně odběrového místa. "Není výjimkou, že nemáme přestávku vůbec celý den. Ale lidi to nechápou. Někteří jsou hodně naštvaní, křičí tady na nás, že je bez rezervace nevezmeme. Ale my už více dělat nemůžeme."

Jaké jsou aktuální počty nakažených v Karlovarském kraji, není ale už několik dní známo. Spekuluje se, že denní přírůstky se už vyšplhaly přes tisícovku. Mluvčí hygienické stanice Michaela Zajíčková vysvětluje, že zaměstnanci mají mnoho práce s trasováním a administrativou spojenou s karanténami a neschopenkami. Poslední čísla pozitivních jsou z minulého týdne, a to ze čtvrtka 20. ledna, kdy hygienici evidovali na území kraje 3963 nakažených. Vzhledem k tomu, že podle informací ministerstva zdravotnictví se aktuální denní přírůstky oproti minulému týdnu více než zdvojnásobily a v pondělí 24. ledna přibylo dalších 668 případů, lze předpokládat, že v kraji padl dosavadní rekord aktuálně nakažených. Zatím si drží smutný rekord 10. únor loňského roku, kdy v kraji bylo v té době 5022 pozitivních.

Problémy s nárůstem covidních i těch v karanténě se začínají odrážet v běžném životě Karlovaráků. Na karlovarské Základní škole 1. Máje ve Dvorech je v současné době mimo školu kvůli covidu 11 učitelů. Škola navíc nemohla v úterý vydávat obědy. "Výpadek máme naštěstí jen na jeden den. Ze čtyř kuchařek nám zbyly jen dvě, z nichž jedna je pomocná, a za takovéto situace by nemohly obstarat uvaření oběda, jeho výdej i následné mytí nádobí. Proto jsme kuchyň s jídelnou na jeden den uzavřeli. Od středy 26. ledna nám pomůže záskok. Rodiče jsme o všem řádně informovali. Udělali jsme vše, co jsme mohli, abychom tuto situaci vyřešili," míní ředitel školy Jiří Kopárek.