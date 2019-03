Přesto kraj hodnotí tento krok jako úspěšný a podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) se stal inspirací i pro ostatní hejtmanství. Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše (ODS) získalo náborový příspěvek jedenáct lékařů, osmnáct sester a pět nelékařských pracovníků.

„Evidujeme dalších 54 žádostí, z toho je 14 doktorů, 34 sester a šest nelékařů,“ doplnil radní Bureš. Náborový příspěvek pro lékaře činí 400 tisíc korun, pro zdravotní sestry 150 tisíc korun. Příjemci se ovšem musejí zavázat, že v pracovním poměru v KKN zůstanou minimálně tři roky. Vzhledem k tomu, že nábory byly úspěšné a personální situaci se daří zlepšovat, chce hejtmanství dotační pravidla změnit. „Dotační titul by se měl vztahovat na oddělení, která jsou vyhodnocená jako prioritní,“ zdůraznil radní Bureš. To je podle něj například karlovarské oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ARIM, chebská chirurgie, interna, ARO, gynekologie a urologie.

V sokolovské nemocnici je to ARO, interna a urologie, v Ostrově psychiatrie a následná péče. Kraj bude stav zaměstnanců v nemocnicích neustále monitorovat. „Budeme hodnotit, jak se daří oddělení nemocnic stabilizovat, a v budoucnu se zaměříme na ta, kde lékaři budou stále chybět,“ vysvětlila hejtmanka. Čísla jsou totiž stále varující. V karlovarské nemocnici chybí 46 zaměstnanců, z toho 11 lékařů, 31 sester a čtyři nelékaři, chebská nemocnice by okamžitě přijala 52 zaměstnanců, z toho 15 lékařů a 28 sester a devět nelékařů. Také sokolovská nemocnice by si ráda personálně polepšila. Nyní postrádá 60 zaměstnanců, z toho 12 lékařů, 29 sester, čtyři fyzioterapeuty, tři radiologické asistenty a čtyři laboranty. V ostrovské nemocnici chybí 40 zaměstnanců, z toho 10 lékařů, 12 sester, osm fyzioterapeutů, sedm nelékařů,dva radiologičtí pracovníci a jeden ergoterapeut.