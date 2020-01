Řada lidí by ráda předala své oblečení někomu potřebnému, ale zdráhá se ho odložit do speciálních kontejnerů, protože neví, zda věci putují skutečně na správné místo.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

V Karlových Varech je nyní padesát kontejnerů, které jsou nově označeny logem SOS Sluníčko. „Oblečení, hračky i obuv se dostávají do vesničky SOS díky projektu KlokTex.cz. To nejlepší míří přímo dětem v Doubí,“ říká mluvčí magistrátu Jan Kopál. Ve prospěch Sluníčka také pravidelně plynou prostředky, které by provozovatel platil městu za zábor veřejného prostranství. Sluníčko už získalo téměř 543 tisíc korun.