Karlovarský kraj - Pro poslance Jana Bureše to byl poslední zoufalý útok kmotrů na ODS, poslankyně Jana Suchá (klub LIDEM) je zralá na panáka, poslance Rudolfa Chlada (TOP09) přepadla tak těžká viróza, že téměř nemohl mluvit a včera byl přímo ze sněmovny odvezen do nemocnice, pro poslance Josefa Novotného (ČSSD) i Pavla Hojdu (KSČM) důkaz, jak je pravice v koncích. To vše od nich zaznělo po středečních zvratech před hlasováním o důvěře Rusnokově úřednické vládě ve sněmovně.

Tato pětice zastupuje Karlovarský kraj v Parlamentu ČR (zleva): Jan Bureš (ODS), Rudolf Chlad (TOP 09), Jana Suchá (LIDEM), Pavel Hojda (KSČM) a Josef Novotný (ČSSD). | Foto: DENÍK/Jan Havelka

„Ukázalo se, že sto jednička neexistuje. A doufám, že TOP 09 už potřetí nezmění názor a podpoří rozpuštění sněmovny a předčasné volby," shrnul své dojmy poslanec a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD). A předčasné volby? „Chtěli bychom se vrátit ke dvěma mandátům. Kandidátky ale budeme teprve připravovat," uvedl na dotaz, co od předčasných voleb krajská ČSSD očekává. Ani ODS podle poslance Jana Bureše zisk mandátů při předčasných volbách nevzdává. „Jsme na kolenou, ale ne mrtví a poražení. Jeden mandát v kraji je pro nás minimum. ODS má v Karlovarském kraji stále dobrou značku a nemáme se za co stydět. Vždyť máme pět lidí v krajském zastupitelstvu," uvedl. Rozpad pravicové sto jedničky a odchod dvou poslanců z ODS ze sněmovny při hlasování vnímá jako poslední očistu ODS.

Očista je už podle Jana Bureše v poslaneckém klubu ODS cítit. „Během deseti minut byli Florian a Úlehla z klubu ještě ten večer vyloučeni. Zametli jsme s nimi a atmosféra se uvolnila. Je otevřenější a upřímnější," doplnil poslanec Bureš. Podle něj předčasné volby budou, i kdyby ODS nechtěla. To řekl včera krátce před tím, než sněmovna navrhla své rozpuštění a otevřela tak k volbám cestu.

Podle poslance Rudolfa Chlada (TOP09) jsou předčasné volby tím nejlepším řešením současné politické krize.

„Jinou vládu nepodpořím. Že dva poslanci ODS před hlasováním ze sněmovny odešli a pravicové sto jedničce tak zasadili tvrdý úder, jej nepřekvapilo. „Dalo se to čekat. Nejsem jasnovidec, ale něco takového jsem očekával," vysvětlil. Rudolfu Chladovi už při našem rozhovoru nebylo dobře. Vlastně se omluvil, že nemůže mluvit, protože je mu skutečně mizerně. „S politikou ani s událostmi ve sněmovně to ale nesouvisí," zažertoval. V poledne byl už v péči lékařů v nemocnici, kam jej přímo ze sněmovny odvezla sanitka.

Ani poslankyni Janu Suchou (klub LIDEM) kroky některých poslanců nepřekvapily. Jana Suchá nejprve nechtěla dění ve sněmovně vůbec komentovat, pak ale sdělila, že je lidsky zklamaná a znechucená. Ze sněmovny se před hlasováním o důvěře Rusnokově vládě inkognito vytratila i předsedkyně strany LIDEM Karolina Peake. „Že by prozřela, tomu nevěřím. Zazdila své vlastní lidi, s nimiž byla v klubu. A na předsedkyni pak rezignovala stylem, že nám osobně to ani neřekla a dozvěděli jsme se to až z médií," nešetřila kritikou poslankyně Suchá. Předčasné volby ale odmítla. „Nemyslím si, že je to správné řešení," uvedla. Zda by v nich kandidovala, to zatím neví. „Nejprve si musím vyčistit hlavu, nejspíše si dám panáka. Pak se rozhodnu. S politikou skončit nechci, uvidíme," dodala.

To KSČM předčasné volby nejen vítá, ale už má hotovou i krajskou kandidátku. Jejím lídrem bude současný poslanec Pavel Hojda, dvojkou krajský náměstek Jaroslav Borka. „Podporu úřednické vládě jsme dali, abychom otevřeli cestu k předčasným volbám, které jsou jediným správným řešením," uvedl Pavel Hojda. KSČM by chtěla získat dva poslanecké mandáty. „Náš kraj je specifický. Zdá se to až nereálné, ale uvidíme," dodal.