Členové ODS přijeli do knihovny diskutovat s veřejností o připravovaných reformách, které vláda představila minulý týden. Jenomže žádné davy a ani kritici konsolidačního balíčku je tu nečekali. Na debatu přišla jen hrstka lidí, a to převážně místní členové vládní strany.

Předseda klubu ODS Benda zde naznačil, že konsolidačním balíčkem ale vládní reformy nekončí. „Ozdravení veřejných financí muselo přijít. Je to pokus alespoň částečně této zemi říci, že se musí šetřit. Proto se omezují výdaje a částečně se zvyšují příjmy státu. Jinak je to neufinancovatelné. Určitě to ale není konec. Státní agenda je velmi rozlezlá. Stát se proto bude muset zamyslet, které agendy zruší,“ obhajoval reformy poslanec Benda.

Jak také upozornil, válka na Ukrajině ukázala, že stát nesmí zanedbávat svou obranu. „Proto jdou dvě procenta z HDP na obranu. Musíme si uvědomit, že ve zbrojení a ve zbraních došlo k obrovskému pokroku. Pokud bude další válka, tak ta bude hybridnější,“ konstatoval.

Proto také stát podle místopředsedy výboru pro obranu Hofmann uvažuje o nákupu stíhaček F35. „Některé armádní vybavení je potřeba vyměnit, protože například houfnice máme staré přes 50 let. Pořízení F pětatřicítek nebude jednoduché, ale potřebujeme je. V současné době máme 14 gripenů, ale stíhaček bychom potřebovali 24. Navíc gripeny jsou už dnes staršími letadly, F 35 má strategické výhody, protože například není vidět. Pokud je pořídíme, posuneme armádu do 21. století,“ vysvětlil Hofmann.

Předsedu místního sdružení ODS Jiřího Vaněčka jako hosta debaty zajímalo, zda v případě výroby ve zbrojním průmyslu bude myšleno i na české firmy a zisk by tak zůstal v tuzemsku. „Počítáme, že 40 procent bude vyrobeno doma, abychom podpořili český průmysl. U F 35, které budou opravdu tím největším přínosem naší armády, to není tak jednoduché, protože na jejich výrobu se podílí koalice hned z několika zemí. Ale například houfnice chceme ze 40 procent pořídit doma. Pandory si také umíme vyrobit sami. Horší je to s tanky, protože získat licenci na jejich výrobu může trvat i desítky let,“ upřesnil Hofmann.

Poslanci zároveň odmítli, že by například u stanovení nových sazeb DPH byla prosazována nějaká lobby. Řadoví účastníci a i členové ODS si do nich totiž poněkud rýpli se sazbou na víno, která po vládních reformách zůstává na nule, zatímco balená voda se ocitla nově v kategorii DPH ve výši 21 procent. „Tak byla tam moravská lobby, nebo ne?“ strefovali se do špiček ODS diskutující. Benda to odmítl. „A co se týče balené vody, je to v jedné sazbě společně se slazenými nápoji proto, že nejde zkrátka od sebe oddělit slazenou vodu od neslazené,“ hájil nové sazby DPH Benda, který ale zároveň přiznal, že i díky přesunu potravin do nižší sazby DPH (tedy z 15 do 12 procent) zřejmě nedojde k jejich zlevnění. „Úspory jsou v tomto případě otázkou, ale po přesunu do 12 procent by alespoň už neměly zdražovat,“ pokračoval.

Poslanci také ODS například vysvětlovali, jak to bylo se zvýšením daně z nemovitosti, která po reformách vzroste téměř na dvojnásobek. „Daně z nemovitostí vybírají státní zaměstnanci, což stát stojí 1,2 miliardy. Ano, bavíme se o aktu výběru, nikoliv, kolik na daních stát vybere. Tyto peníze pak putují obcím, které nemají s jejich výběrem žádné výdaje. Daně jsme tedy navýšili proto, aby se alespoň kompenzoval jejich výběr,“ dodal Benda.