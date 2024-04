Že dosavadní starosta Ostrova David Hanakovič rezignuje na svou funkci, už je hotová věc. Otázkou i po týdnu, co vzešla tato zásadní informace ve známost, ale stále zůstává, kdo usedne do čela města po něm. Vedení ostrovské radnice se navíc rozpadlo zcela, když někdejší radní za ANO oznámili na konci března také svou rezignaci.

Zřejmě nejsilnějším hráčem v ostrovské politice je tak nyní ODS, která má v zastupitelstvu čtyři mandáty. Původně nejvíce mandátů mělo ANO, a to pět. To bylo ale nejenže rozpuštěno, ale ani mezi samotnými zastupiteli kandidujícími za ANO už není shoda.

Jak uvedl předseda místního sdružení ODS, někdejší starosta a současný zastupitel Jan Bureš, ODS by post starosty chtěla. Zároveň ale potvrdil, že ODS jednala v rámci koaličních koleček i s Pavlem Čekanem (dříve Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - MHHRM), který po rozpadu dosavadní koalice končí na postu prvního místostarosty Ostrova.

„Jednání o koalici teprve začala. Je pravdou, že bychom pozici starosty chtěli. Já opakuji, že o toto místo zájem nemám. Každý z mých tří kolegů, ať už je to Dominik Kříž, Lukáš Lerch a nebo Ladislav Martínek, jsou na pozici starosty vhodnými kandidáty, určitě by to všichni tři zvládli, mají i manažerské zkušenosti. O tom, který z nich by to eventuelně mohl být, rozhodne nakonec místní sdružení ODS,“ poznamenal Bureš a pokračoval: „Ano, s panem Čekanem jsme se potkali. Řekl, že by si koalici s námi uměl představit. Já ale dodávám, že nejdříve budeme jednat s těmi kluby, s nimiž jsme byli v zastupitelstvu doposud v opozici, spolupráce s nimi byla dobrá a nechtěl bych ji hatit. Nebráním se, abychom spolupracovali i nadále.“

Jak dodal, partnerství v radě města s odcházejícím místostarostou Čekanem není podle něho v tuto chvíli na pořadu dne. „Priorita je jednání na základě původní opoziční devítky. A nejpravděpodobnější je ta varianta, že se koalice celá změní,“ uzavřel šéf ostrovské ODS.

Druhou nejsilnější dosavadní opoziční stranou je Ostrov, můj domov, který má zastupitelstvu tři mandáty, následují pak Ostrováci.cz se dvěma zastupiteli. Pro utvoření koalice je zapotřebí ale jedenácti hlasů. Není proto vyloučené, že kluby budou brát v úvahu i někdejší zástupce vítězného ANO. „Tento týden máme další schůzku s možnými koaličními partnery. Jednáme i s odcházejícím starostou,“ reagoval zastupitel za Ostrov, můj domov Jiří Netrh. Stanovisko místostarosty Čekana se redakci získat nepodařilo.