Karlovy Vary – Regionální sněm ODS Karlovarského kraje odsouhlasil kandidátní listinu pro krajské volby

Na zasedání Regionálního sněmu Občanské demokratické strany Karlovarského kraje byla odsouhlasena kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje. Zároveň byl potvrzen lídr ODS - kandidát na hejtmana Karlovarského kraje.



Jedničkou na kandidátce pro krajské volby a zároveň kandidátem na post hejtmana byl potvrzen Mgr. Petr Šindelář, LL.M., advokát z Ostrova (38 let). Dvojkou na kandidátce je Mgr. Petr Černý z Chebu (36 let), trojkou poté PhDr. Pavel Čáslava (67 let) ze Sokolova, který je v současnosti členem Senátu Parlamentu České republiky.

„Jednoznačně pozitivně vnímám, že se ODS v našem kraji rozhodla prezentovat novou vizi politiky sázkou na nové tváře. Budu maximálně usilovat o to, aby se lidem v Karlovarském kraji žilo lépe,“ říká Petr Šindelář, kandidát ODS na hejtmana kraje. „Politiku vnímám jako službu občanům. V práci se snažím udělat maximum pro své klienty, to samé chci nabídnout občanům našeho kraje. Podle mého nejsou důležité politické šarvátky, ale výsledek práce politika, který lidé vnímají pro svůj život jako užitečný.“

O tom, jak vidí svou roli v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, hovoří Petr Černý: „Z našeho kraje odcházejí mladí lidé. Problémů je přitom mnoho, počínaje školstvím a konče zaměstnaností. Musíme najít cestu, jak mladým lidem v našem kraji otevřít dlouhodobou perspektivu. Potenciál každého regionu je přeci především v lidech.“

Pavel Čáslava komentuje, proč se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva: „Do Senátu Parlamentu České republiky jsem byl zvolen za Sokolov. Vždy jsem se přitom snažil na celostátní úrovni hájit zájmy kraje, odkud pocházím. Jsem pevně přesvědčen, že je třeba, aby o našem kraji bylo slyšet na celostátní úrovni tak, aby i v Praze vnímali problémy lidí, kteří tu žijí. To chápu jako svůj hlavní úkol.“

V rámci tiskové konference Petr Šindelář, lídr ODS pro krajské volby, oznámil, jaké budou další kroky. „Následující měsíc se budeme věnovat přípravě podrobného volebního programu, o němž si myslím, že bude pro občany Karlovarského kraje jednoznačně zajímavý. Víme, co obyvatele našeho kraje pálí. Ale chci mluvit s konkrétními lidmi, chci znát jejich názory. A chci, aby jejich názory náš volební program maximálně reflektoval.“

Profily kandidátů

Mgr. Petr ŠINDELÁŘ, LL.M.

Petr Šindelář se narodil v květnu 1973 v Karlových Varech. V roce 1998 úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2007 dokončil doplňující magisterský program na Nottingham Trent University, BIBS. Je advokátem a partnerem advokátní kanceláře TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI, která působí v Karlových Varech a Praze. Členem ODS je od roku 2006, od podzimu 2011 je předsedou Oblastního sdružení ODS Karlovy Vary. V současné době má trvalé bydliště v Ostrově, je ženatý, má dvě dcery. Mezi jeho záliby patří sport (lyžování a basketbal), hudba, fotografování a vaření. Nevyhýbá se problematickým otázkám ochrany přírody (je členem České společnosti ornitologické) a kulturního dědictví v kraji. „Jako mnoho mých spoluobčanů mne zrovna netěší situace v Kyselce. Podle mého názoru mají i firmy mít vědomí sociální odpovědnosti. A k němu nutně patří i starost o historické dědictví.“

Mgr. Petr ČERNÝ

Petr Černý se narodil v lednu roku 1976 v Chebu. Úspěšně zakončil magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a pokračuje v doktorském rigorózním studiu. Při svém vzdělávání se zaměřil také na oblast managementu - úspěšně zakončil studium na Czech management institute ESMA a po dokončení závěrečné práce (termín odevzdání - duben 2012) bude moci oficiálně užívat titul MBA.V minulosti pracoval jako novinář a v současnosti působí jako manažer a produktový specialista ve farmaceutickém průmyslu. Členem ODS je od roku 2007, v současnosti je zastupitelem Města Chebu a členem regionální rady ODS Karlovarského kraje, zabývá se také oblastí zdravotnictví na celostátní úrovni. Je ženatý, mezi jeho záliby patří především sport (aktivně hraje volejbal, tenis, beach volejbal), rád navštěvuje sportovní akce v regionu: „Aktuálně sleduji boj hokejistů Karlových Varů v play-out hokejové extraligy a věřím, že se tým Energie v naší nejvyšší hokejové soutěži udrží i pro následující sezónu.“ Kromě sportu má v oblibě také kino, šachy, životopisnou literaturu a moderní hudbu. Usiluje o to, aby se v celém Karlovarském kraji zlepšily podmínky pro aktivní způsob života a volnočasové aktivity.

PhDr. Pavel ČÁSLAVA

Pavel Čáslava se narodil 22. června 1945 v Nymburku. V roce 1979 úspěšně zakončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 1988 získal doktorát z filozofie, ve studiu pokračoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 1992 úspěšně dokončil specializační postgraduální studijní program. V minulosti působil jako poradenský psycholog a jako ředitel centra sociálních služeb v Karlovarském kraji. Členem ODS se stal v roce 2002, od roku 2006 je členem Zastupitelstva a Rady města Sokolov, od roku 2010 působí jako místopředseda Regionální rady ODS Karlovarského kraje. Kromě komunální politiky má zkušenosti také z politiky celostátní – od roku 2006 je senátorem v Parlamentu ČR. Je ženatý, mezi jeho záliby patří literatura, divadlo, hudba, film, nevyhýbá se ani sportu - má v oblibě kondiční běh, pěší turistiku a běžky. Za největší slabinu Karlovarského kraje považuje jeho dopravní dostupnost, proto se stal jedním z organizátorů petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb".

