Dostali totiž oznámení o vloupání, přičemž postižený majitel uzavřel pachatele na svém pozemku.

„Strážníci místo prohledali, poberta tam už ale nebyl. Z výpovědi všech svědků usoudili strážníci, o koho jde a že je to známá firma. Jelikož se nepodařilo osobu nalézt ani v bezprostředním okolí, zajela hlídka do místa, kde by se pravděpodobně muž mohl nacházet,“ líčil velitel strážníků Marcel Vlasák.

Devětadvacetiletého pachatele z Rotavy tam nalezli a předali Policii České republiky.