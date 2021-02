Jinou zkušenost má ale inzertní poradce z Karlovarska, který si nepřál být jmenován. "Jel jsem do Lokte po staré silnici. I zde pochopitelně stáli policisté, s tím jsem počítal. Na dotaz, kam jedu, jsem popravdě odpověděl, že na schůzku za klientem. Chtěli po mně doklad od zaměstnavatele, který jsem ale neměl. Jel jsem na schůzku. Tak mi řekli, že tam nemám co dělat a poslali mě domů," uvedl podnikatel.

Na současnou situaci je ale naopak dobře připravená Petra K. z Karlových Varů. Dělá finanční poradkyni a společnost, pro kterou pracuje, jí vystavila během čtvrtka potvrzení. "Náš ředitel nám v rámci této výjimečné situace poslal ve čtvrtek dokument, který je od něho podepsaný, a jenž slouží jako doklad pro to, abychom mohli jet do jiného okresu na schůzku. My si ho vytiskneme a doplníme o informaci, na jaké adrese schůzka bude," vysvětlila Karlovaračka.

Sama ale vůbec nyní nemá chuť nikam jezdit. "Mám obavy, po lidech a schůzkách nejezdím, a teď už vůbec nebudu. Když někomu volám, stejně se dozvím, že je v karanténě a nemůžu tak za ním," konstatovala podnikatelka a dodala: "Naštěstí se v dnešní době i naše práce dá dělat bez kontaktů s klientem. Téměř vše můžeme dělat přes telefon, máme spoustu nástrojů on - line formou. I hypotéku dnes vyřídíte, aniž by klient musel do banky."