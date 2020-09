Josef März se ve zdravotnictví pohybuje přes 20 let. Do konce roku 2017 přibližně 3,5 roku řídil Karlovarskou krajskou nemocnici jako předseda představenstva a generální ředitel. Před jmenováním do funkce v KKN působil jako lékařský ředitel. Má tak bohaté manažerské o odborné lékařské zkušenosti s fungováním zdravotnictví v kraji, s jednáním se zdravotními pojišťovnami i ministerstvem zdravotnictví.

Hlavním Josefovým tématem je dle očekávání zdravotnictví. Pro Karlovarsko hodlá zajistit kvalitní a hlavně všeobecně dostupný systém zdravotní péče. Chce se také zasadit o efektivní vynakládání veřejných prostředků v této oblasti. Zásadně se naopak staví proti privatizaci Karlovarské krajské nemocnice i nemocnice v Chebu. Do systému krajského zdravotnictví che více zapojit soukromého provozovatele nemocnice v Sokolově, aby se stala jeho součástí a nefungovala pouze odděleně, jako dosud. Pro zajištění primární zdravotní péče, tedy fungování praktických lékařů a ambulantních specialistů prosazuje intenzivní spolupráci kraje s obcemi. V této oblasti kraj musí více podporovat například ubytování lékařů, podílet se na nákladech na jejich vzdělávání a podobně.

"Mám zkušenosti z řízení nemocnice i s komunální politikou, a proto dobře vím, co možné je a co není. Proto také vím, že co chceme, možné je," říká März a dodává: "Chci, aby Karlovarský kraj ožil častěji než jen několikrát v roce. Chci, aby mladí lidé měli důvod žít v Karlovarském kraji a aby měli pro svůj start vytvořeny podmínky. Chci, aby moje děti chtěly a měly možnost tady zůstat."

Mezi Josefovy zájmy patří vedle medicíny kultura a sport.